Auto Stocks Rally: शेयर बाजार में आज, गुरुवार को ऑटो शेयर ने धमाल मचा दिया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में लगभग 4% का उछाल आया, क्योंकि प्रमुख औद्योगिक धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट से ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए बढ़ती इनपुट लागत को लेकर चिंताएं कम हो गईं। मारुति सुजुकी इंडिया सबसे आगे रही और इसके शेयरों में 7% की तेजी आई, जबकि हुंडई मोटर इंडिया, आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों में लगभग 5-5% की बढ़त दर्ज की गई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के शेयरों में 4% की तेजी आई।

Advertisement

यह तेजी ऐसे समय में आई है जब ऑटोमोबाइल निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कई प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई है। तांबे की कीमतें सात महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। साल 2026 के लिए स्थिर हो गई हैं, जबकि एल्युमीनियम 51 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, चांदी 14 महीने के निचले स्तर पर, सोना 12 महीने के निचले स्तर पर और टिन आठ महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। औद्योगिक धातुओं की कीमतें घटने से वाहन कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत कम होने की संभावना बन रही है। ऐसे में ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है।

बेस मेटल की कीमतों में गिरावट बेस मेटल की कीमतों में गिरावट से वाहन निर्माताओं के लिए इनपुट लागत का दबाव कम होने और मार्जिन को सहारा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका फायदा तुरंत नहीं मिल सकता है, क्योंकि मौजूदा खरीद चक्रों की वजह से कमोडिटी की घटी हुई कीमतों का असर निर्माताओं तक पहुंचने में देरी हो सकती है।

Advertisement

इसके अलावा, घरेलू स्तर पर स्टील की बढ़ती कीमतें संभावित बचत के कुछ हिस्से को बेअसर कर सकती हैं। लिहाजा निवेशक इस बात पर नजर रखेंगे कि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में आई गिरावट कितनी जल्दी कम इनपुट लागत और बेहतर मार्जिन में बदलती है। इस फायदे का स्तर अलग-अलग वाहन सेगमेंट में अलग-अलग हो सकता है, जो उनकी कच्चे माल की जरूरतों और खरीद व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

निफ्टी ऑटो आउटलुक SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह के मुताबिक, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को अपने 13-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के आसपास सपोर्ट मिला। इसके बाद इंडेक्स में तेज रिकवरी आई। उनके मुताबिक, इंडेक्स अपने प्रमुख शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी मजबूती का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने 27,600-27,700 के स्तर को अहम सपोर्ट जोन बताया है। इस दायरे के ऊपर बने रहने पर इंडेक्स का सकारात्मक रुख कायम रह सकता है।

Advertisement

Index / Stock 19 November 2026: Intraday Gain Nifty Auto Nearly 4% Maruti Suzuki Around 7% Hyundai Motor India Around 5% Eicher Motors Around 5% Mahindra & Mahindra Around 5% Tata Motors Passenger Vehicles Around 4%

मारुति, टाटा मोटर्स और हुंडई के शेयरों पर क्या है संकेत? SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के मुताबिक, मारुति सुजुकी स्टॉक में मजबूत वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन दायरे से ब्रेकआउट देखने को मिला है। यह अपने 200-दिवसीय EMA के ऊपर आ गया है और प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि मोमेंटम इंडिकेटर भी मजबूती का संकेत दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में स्टॉक की यह तेजी जारी रहेगी। दूसरी ओर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर अभी भी कमजोर तकनीकी रुझान में है। हालिया तेजी को फिलहाल रिकवरी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

Tata Motors Passenger Vehicles: गिरावट का रुझान बरकरार, ₹ 275 और ₹ 285 पर नजर सुदीप शाह के मुताबिक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर फिलहाल मजबूत डाउनट्रेंड में है। शेयर में लगातार लोअर टॉप और लोअर बॉटम का पैटर्न बन रहा है। यह अपने प्रमुख शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कमजोरी का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में निकट अवधि में शेयर के कमजोर प्रदर्शन की आशंका है।

Advertisement

SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा के मुताबिक, शेयर को हाल के निचले स्तर ₹251.50 के आसपास खरीदारी का सहारा मिला है और फिलहाल इसमें रिकवरी की कोशिश दिख रही है। हालांकि, ₹275 और ₹285 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस है। इन स्तरों के ऊपर टिकाऊ तेजी आने तक मौजूदा उछाल को केवल पुलबैक के तौर पर देखना चाहिए।

Tata Motors Passenger Vehicles: गिरावट का रुझान बरकरार, ₹ 275 और ₹ 285 पर नजर सुदीप शाह के मुताबिक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर फिलहाल मजबूत डाउनट्रेंड में है। शेयर में लगातार लोअर टॉप और लोअर बॉटम का पैटर्न बन रहा है। यह अपने प्रमुख शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। गौरव अरोड़ा के मुताबिक, शेयर को हाल के निचले स्तर ₹251.50 के आसपास खरीदारी का सहारा मिला है और फिलहाल इसमें रिकवरी की कोशिश दिख रही है। हालांकि, ₹275 और ₹285 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस है। इन स्तरों के ऊपर टिकाऊ तेजी आने तक मौजूदा उछाल को केवल पुलबैक के तौर पर देखना चाहिए। यदि शेयर इन दोनों स्तरों के ऊपर टिकता है, तो इसमें रिकवरी के संकेत मजबूत हो सकते हैं।

Advertisement

Hyundai Motor India: ब्रेकआउट से मजबूत हुआ तेजी का संकेत, ₹ 2,275 अगला रेजिस्टेंस सुदीप शाह के मुताबिक, हुंडई मोटर इंडिया के शेयर ने हाल में मजबूत वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। शेयर अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। गौरव अरोड़ा के मुताबिक, हुंडई मोटर इंडिया ने ₹2,130 के ऊपर पेनेंट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। शेयर में चार्ट पर मजबूत मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इसके लिए ₹2,275 अगला अहम रेजिस्टेंस स्तर है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।