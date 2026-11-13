Automotive Axles Share: गिरते बाजार में तूफानी तेजी! इस ऑटो स्टॉक ने मिनटों में लगाई 16% की छलांग, जानें वजह

Automotive Axles Ltd Share Price Surge: शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 13 नवंबर को दबाव देखने को मिल रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स भी 25,077.55 तक आ गया था। इसी बीच, Automotive Axles Ltd के शेयरों में तूफानी तेजी दर्ज की गई है। आज बाजार खुलते ही इसके शेयर 16 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ऑटोमोटिव एलेक्स लिमिटेड के शेयर 1,815.40 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि गुरुवार को 1649 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, चंद मिनटों में ही 16.16 फीसदी की तूफानी तेजी के साथ 1,915.50 रुपये के लेवल पर पहुंच गए।

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इस वजह से शेयरों पर टूट पड़े निवेशक इस स्मॉलकैप ऑटो एंसिलरी कंपनी के शेयरों में यह उछाल कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश करने के बाद आयी है। कंपनी ने सितंबर 2026 तिमाही में रेवेन्यू, प्रॉफिबिल्टी और ऑपरेटिंग मार्जिन में शानदार ग्रोथ हासिल की है। इस दौरान कंपनी नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 67 प्रतिशत बढ़कर 60 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पिछले साल की समान अवधि में 36 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।

इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 43.5 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ के साथ 663 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की सितंबर तिमाही में 462 करोड़ रुपये था। वहीं, EBITDA 73.7% बढ़कर 83.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल 47.9 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।

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Automotive Axles शेयर प्राइस प्रदर्शन बता दें कि आज की 16 प्रतिशत की तेजी के साथ यह शेयर पिछले एक सप्ताह में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि 1 महीने में भी 14 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। हालांकि, ईयर-टू-डेट (YTD) रिटर्न निगेटिव बना हुआ है। साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग 2.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, जबकि पिछले एक साल में 10 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल के लॉन्ग टर्म में 32 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।