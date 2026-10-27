Tata Power से ₹200 करोड़ का ठेका मिलते ही इस शेयर पर टूट पड़े खरीदार, 12% तक उछला भाव

Bajel Projects Share Price Surge: शेयर बाजार में मंगलवार को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनी बाजेल प्रोजेक्ट (Bajel Projects) के शेयरों में बंपर खरीदारी देखने को मिली है। आज के शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 12 प्रतिशत तक उछल गए। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 156.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ था, जबकि आज कामकाज के लिए 171.90 रुपये के लेवल पर खुला। वहीं, कुछ देर बाद यह 175.30 रुपये के लेवल पर इंट्राडे हाई बनाया।

टाटा पावर ने दिया ₹ 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दरअसल, टाटा पावर की तरफ से कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इस पर निवेशक सक्रिय हुए हैं। कंपनी ने बीते कल एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए जानकारी दी कि उसे टाटा पावर से 200 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इसके तहत बाजेल प्रोजेक्ट्स मुंबई के धारावी और धाटकोपर में 400 KV गैस-इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) तैयार करेगी। यह प्रोजेक्ट मुंबई के पावर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिे बेहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुजरात से भी मिला ₹ 1500 करोड़ का ऑर्डर इसके अलावा, कंपनी को लाकड़िया ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से भी गुजरात के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कई अवॉर्ड लेटर (LOA) हासिल हुए हैं। इनकी कुल वैल्यू 1,500 करोड़ रुपये है। पावर ट्रांसमिशन और न्यू एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली इस ईपीसी कंपनी के लिए यह दोनों ऑर्डर लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी मजबूत आधार बनाते हैं।

क्या एंट्री का है सही समय? HT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल के मुताबिक, यह शेयर फिलहाल अपने करेक्टिव फेज के लॉस्ट मोमेंट में चल रहा है। चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है, जो डाउनट्रेंड की ओर इशारा करता है। प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) में नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि जब तक स्टॉक मौजूदा लेवल्स पर कुछ हफ्ते टिककर बेस नहीं बनाता, तब तक हर उछाल को एग्जिट का मौका समझना चाहिए। अगर गिरावट बढ़ती है तो यह शेयर 135 रुपये के निचले स्तर तक भी जा सकता है। स्टॉक के लिए 172 रुपये से 177 रुपये का रेंज मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा।