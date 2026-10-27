Tata Power से ₹200 करोड़ का ठेका मिलते ही इस शेयर पर टूट पड़े खरीदार, 12% तक उछला भाव

Bajel Projects Share Price Surge: शेयर बाजार में मंगलवार को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनी बाजेल प्रोजेक्ट (Bajel Projects) के शेयरों में बंपर खरीदारी देखने को मिली है। आज के शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 12 प्रतिशत तक उछल गए। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 156.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ था, जबकि आज कामकाज के लिए 171.90 रुपये के लेवल पर खुला। वहीं, कुछ देर बाद यह 175.30 रुपये के लेवल पर इंट्राडे हाई बनाया।

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टाटा पावर ने दिया ₹ 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दरअसल, टाटा पावर की तरफ से कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इस पर निवेशक सक्रिय हुए हैं। कंपनी ने बीते कल एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए जानकारी दी कि उसे टाटा पावर से 200 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इसके तहत बाजेल प्रोजेक्ट्स मुंबई के धारावी और धाटकोपर में 400 KV गैस-इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) तैयार करेगी। यह प्रोजेक्ट मुंबई के पावर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिे बेहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुजरात से भी मिला ₹ 1500 करोड़ का ऑर्डर इसके अलावा, कंपनी को लाकड़िया ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से भी गुजरात के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कई अवॉर्ड लेटर (LOA) हासिल हुए हैं। इनकी कुल वैल्यू 1,500 करोड़ रुपये है। पावर ट्रांसमिशन और न्यू एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली इस ईपीसी कंपनी के लिए यह दोनों ऑर्डर लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी मजबूत आधार बनाते हैं।

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क्या एंट्री का है सही समय? HT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल के मुताबिक, यह शेयर फिलहाल अपने करेक्टिव फेज के लॉस्ट मोमेंट में चल रहा है। चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है, जो डाउनट्रेंड की ओर इशारा करता है। प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) में नेगेटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि जब तक स्टॉक मौजूदा लेवल्स पर कुछ हफ्ते टिककर बेस नहीं बनाता, तब तक हर उछाल को एग्जिट का मौका समझना चाहिए। अगर गिरावट बढ़ती है तो यह शेयर 135 रुपये के निचले स्तर तक भी जा सकता है। स्टॉक के लिए 172 रुपये से 177 रुपये का रेंज मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।