PSU Stocks Rally: बाजार की तेजी में इस सरकारी शेयर ने मचाया धमाल, एक ही दिन में 16% उछला भाव, जानें क्यों आई तेजी?

Balmer Lawrie Share Price Surge: शेयर बाजार में तूफानी हरियाली के बीच मिनीरत्न सरकारी कंपनी बामर लॉरी एंड कंपनी (Balmer Lawrie & Company) के शेयरों में ऐसी ही जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 16 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया। इस तूफानी तेजी के पीछे कंपनी के सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे और बिजनेस री-स्ट्रक्चरिंग से जुड़ा एक बड़ा फैसला है।

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मुनाफे में 40% का भारी उछाल बामर लॉरी ने 3 नवंबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 39.56 प्रतिशत बढ़कर 67.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 48.48 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 26.34 प्रतिशत की मजबूती के साथ यह 647.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 818.04 करोड़ रुपये हो गई। टैक्स से पहले मुनाफा (PBT) भी करीब 43 प्रतिशत उछलकर 93.63 करोड़ रुपये रहा। अगर पहली छमाही के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो कंपनी का कुल रेवेन्यू 1,570.58 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 125.32 करोड़ रुपये रहा है।

ट्रैवेल बिजनेस को अलग करने पर भी मंजूरी मुनाफे के अलावा कंपनी के बोर्ड ने ट्रैवल एंड वेकेशंस बिजनेस यूनिट को अलग करके एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। मौजूदा समय में यह डिविजन करीब 390 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटाता है, जो कंपनी की कुल कमाई का लगभग 13 से 14 प्रतिशत हिस्सा है। मैनेजमेंट अगले दो से तीन सालों में इस कारोबार का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपये के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है।

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बामर लॉरी शेयर प्रदर्शन बता दें कि बुधवार को BSE पर बामर लॉरी का शेयर 169.05 रुपये के निचले स्तर पर खुले, जबकि 192.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचे। बीते एक हफ्ते में इस स्टॉक ने 13.15 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जबकि दो हफ्तों में 19.06 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। वहीं, एक महीने में यह 18.38 प्रतिशत चढ़ चुका है।

क्या करें निवेशक? इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। SAHI के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा ने कहा, "शेयर ने 150 रुपये के लेवल से मजबूती पकड़ी है और अपने 50-वीक के EMA को पार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा,अब 200 रुपये का लेवल एक अहम पड़ाव है, जिसे पार करने पर तेजी और बढ़ सकती है।"

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वहीं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रुचित जैन का मानना है कि भारी वॉल्यूम के साथ शेयर का अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) से ऊपर निकलना एक मजबूत पॉजिटिव संकेत है।

इसके अलावा, SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने बताया कि वीकली चार्ट पर 145 से 148 रुपये का जोन इस शेयर के लिए एक मजबूत आधार रहा है। इसने फरवरी 2025 और मार्च 2026 में भी इसे सपोर्ट दिया था। उन्होंने आगे कहा, RSI में मजबूती दिख रही है और जब तक शेयर 170 से 173 रुपये के लेवल से ऊपर बना रहता है, तब तक इसमें तेजी का सिलसिला जारी रहने की पूरी उम्मीद है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।