UBL Stock Price Today: किंगफिशर की पैरेंट कंपनी ने शेयर बाजार में मचाया धमाल, 15% से ज्यादा चढ़ा शेयर

UBL Share Price Today: यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड (UBL) के शेयरों में आज जबर्दस्त तेजी देखी जा रही है। सुबह 67.40 अंक (5.89%) की बढ़त के साथ खुलने के बाद यह शेयर इंट्रा-डे ट्रेड में 173.8 अंक (15.19%) के हाई के साथ 1,317.40 का स्तर छू लिया। यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयरों में जबर्दस्त तेजी के पीछे उसके शानदार दूसरी तिमाही के नतीजे हैं जिसमें कंपनी ने 190% अधिक शुद्ध लाभ कमाया है। वहीं, एबिटडा में भी 108% का जर्बदस्त इजाफा हुआ है।
यूबीएल बीयर ब्रैंड किंगफिशर की पैरेंट कंपनी है। रिटर्न टाइमलाइन पर इस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। इसने बीते पांच वर्ष में 24.61%, तीन वर्ष में 23.71%, एक वर्ष में 24.98% का निगेटिव रिटर्न दिया है जबकि इस वर्ष भी अब तक निवेशकों को 20.98% का चूना लग चुका है। कंपनी ने बीते एक महीने में 0.99% जबकि एक सप्ताह में 4.21% की बढ़त दिखाई है।
यूनाइटेड ब्रूअरीज ने पिछले वर्ष 29 अक्तूबर, 2025 को 1,844 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि 1,128.60 रुपये का इसका 52 वीक लो दो दिन पहले 26 अक्तूबर, 2026 को बना था। बुधवार दोबहर 12.55 बजे यूनाइटेड ब्रूअरीज का नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर मार्केट कैप 32,201.90 करोड़ रुपये था।
यूबीएल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में सेल वॉल्युम में 16% का ग्रोथ हासिल किया जबकि इसके प्रीमियम सेगमेंट का वॉल्युम ग्रोथ 38% रहा। अगर नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी ने इस तिमाही में 24% बढ़त हासिल की जबकि इसका ग्रॉस मार्जिन 44.7% बढ़ा।
अगर चालू वित्त वर्ष की दोनों तिमाहियों को मिलाकर बात करें तो यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड ने पहली छमाही में 12% का वॉल्युम ग्रोथ हासिल किया है। वहीं, प्रीमियम वॉल्युम में 20% की उछाल आई है। कंपनी का नेट सेल्स अप्रैल-सितंबर छमाही में 14% जबकि ग्रॉस मार्जिन 42.7%, एबिटडा 36% जबकि शुद्ध लाभ 31% बढ़ा है।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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