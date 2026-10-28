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UBL Stock Price Today: किंगफिशर की पैरेंट कंपनी ने शेयर बाजार में मचाया धमाल, 15% से ज्यादा चढ़ा शेयर

UBL Stock Price Today: बीयर ब्रैंड किंगफिशर की पैरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड (UBL) ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए। इसका असर आज शेयर बाजार में दिख रहा है।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 01:19 PM IST
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यूबीएल के शेयरों में जबर्दस्त तेजी
यूबीएल के शेयरों में जबर्दस्त तेजी
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UBL Share Price Today: यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड (UBL) के शेयरों में आज जबर्दस्त तेजी देखी जा रही है। सुबह 67.40 अंक (5.89%) की बढ़त के साथ खुलने के बाद यह शेयर इंट्रा-डे ट्रेड में 173.8 अंक (15.19%) के हाई के साथ 1,317.40 का स्तर छू लिया। यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयरों में जबर्दस्त तेजी के पीछे उसके शानदार दूसरी तिमाही के नतीजे हैं जिसमें कंपनी ने 190% अधिक शुद्ध लाभ कमाया है। वहीं, एबिटडा में भी 108% का जर्बदस्त इजाफा हुआ है।

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रिटर्न के मामले में कैसा है UBL का रिकॉर्ड?

यूबीएल बीयर ब्रैंड किंगफिशर की पैरेंट कंपनी है। रिटर्न टाइमलाइन पर इस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। इसने बीते पांच वर्ष में 24.61%, तीन वर्ष में 23.71%, एक वर्ष में 24.98% का निगेटिव रिटर्न दिया है जबकि इस वर्ष भी अब तक निवेशकों को 20.98% का चूना लग चुका है। कंपनी ने बीते एक महीने में 0.99% जबकि एक सप्ताह में 4.21% की बढ़त दिखाई है।

यूनाइटेड ब्रूअरीज ने पिछले वर्ष 29 अक्तूबर, 2025 को 1,844 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि 1,128.60 रुपये का इसका 52 वीक लो दो दिन पहले 26 अक्तूबर, 2026 को बना था। बुधवार दोबहर 12.55 बजे यूनाइटेड ब्रूअरीज का नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर मार्केट कैप 32,201.90 करोड़ रुपये था।

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यूनाइटेड ब्रूअरीज के बंपर तिमाही आंकड़े

यूबीएल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में सेल वॉल्युम में 16% का ग्रोथ हासिल किया जबकि इसके प्रीमियम सेगमेंट का वॉल्युम ग्रोथ 38% रहा। अगर नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी ने इस तिमाही में 24% बढ़त हासिल की जबकि इसका ग्रॉस मार्जिन 44.7% बढ़ा।

अगर चालू वित्त वर्ष की दोनों तिमाहियों को मिलाकर बात करें तो यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड ने पहली छमाही में 12% का वॉल्युम ग्रोथ हासिल किया है। वहीं, प्रीमियम वॉल्युम में 20% की उछाल आई है। कंपनी का नेट सेल्स अप्रैल-सितंबर छमाही में 14% जबकि ग्रॉस मार्जिन 42.7%, एबिटडा 36% जबकि शुद्ध लाभ 31% बढ़ा है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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