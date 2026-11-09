Stock Picks: क्या 53% रिटर्न दे देंगे ये दो शेयर? ब्रोकरेज ने एक का घटाया तो दूसरे का बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Stock Picks: पिछले सप्ताह शेयर बाजार ने गजब की रैली देखी। दीवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग में भी बाजार तेजी के साथ खुला। हालांकि बंद मामलू गिरावट के साथ हुआ जो इसकी वर्षों पुरानी परंपरा है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में नरमी देखी जा रही है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्यॉरिटीज ने दो ऐसे शेयरों में खरीदारी का सुझाव दिया है जिनमें 56% तक रिटर्न देने की क्षमता है। ये दो शेयर हैं बीईएमएल और जूनिपर होटल्स। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज ने इन दो शेयरों पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है।

बीईएमएल का दमदार रहा तिमाही परिणाम ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्यॉरिटीज के मुताबिक, सरकारी कंपनी बीईएमएल (BEML) के कारोबार में रेलवे और मेट्रो सेगमेंट की मजबूत ग्रोथ, डिफेंस कारोबार में बढ़ती मांग और ऑर्डर बुक में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आने वाले वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ को गति मिलने की उम्मीद है। बीईएमएल ने वित्त वर्ष 2027 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 42% बढ़ा, जबकि एडजस्टेड एबिटडा (EBITDA) में 63% की वृद्धि दर्ज की गई।

कंपनी का ऑर्डर बुक सितंबर 2026 के अंत में 21,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 31% अधिक है। एलारा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-29 के दौरान कंपनी की कमाई में सालाना औसतन 25% की वृद्धि हो सकती है। ब्रोकरेज को रेलवे और डिफेंस सेगमेंट में नए ऑर्डर मिलने, मौजूदा ऑर्डर के बेहतर क्रियान्वयन और मार्जिन में सुधार से आगे भी ग्रोथ बने रहने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने बताया 53% का अपसाइड आज के शुरुआती कारोबार में बीईएमएल के शेयरों में बिकवाली हो रही है। इस कारण सुबह 10 बजे तक शेयर 1,988 रुपये के हाई को छूकर 1,960.80 रुपये के निम्नतम इंट्राडे लेवल पर आ गया था। एलारा ने इस शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2,830 रुपये से बढ़ाकर 3,040 रुपये कर दिया है। यह बीईएमएल के पिछले बंद भाव 53.11% का अपसाइड दिखाता है।

जूनिपर होटल्स के रेवेन्यू में बढ़ोतरी एलारा के मुताबिक, जूनिपर होटल्स (Juniper Hotels) की ग्रोथ को वित्त वर्ष 2028 में बेंगलुरु स्थित वेस्टिन (Westin) होटल और नोवोटेल इमेजिका (Novotel Imagicaa) के पूरे साल के योगदान से मजबूती मिलने की उम्मीद है। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 8.3% बढ़कर 250 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 2.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 74.7% और एवरेज रूम रेट (ARR) 8.6% बढ़कर 11,514 रुपये हो गया।

कारोबार विस्तार की संभावना हालांकि, ऑपरेटिंग खर्च बढ़ने के कारण एबिटडा (EBITDA) में केवल 4.6% की वृद्धि हुई और यह 91.4 करोड़ रुपये रहा। एबिटडा मार्जिन भी 1.3 प्रतिशत अंक घटकर 36.6% रह गया। एलारा का मानना है कि वेस्टिन बेंगलुरु के 238 कमरों वाले नए होटल और नोवोटेल इमेजिका के अधिग्रहण से कंपनी की होटल क्षमता और कारोबार का विस्तार होगा। इसके अलावा, कंपनी के मौजूदा होटल कारोबार में ग्रोथ और नए प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो से आने वाले वर्षों में कमाई बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, वेस्टिन होटल के संचालन में देरी और बढ़ते परिचालन खर्च निकट अवधि में कंपनी के प्रदर्शन के लिए चुनौती बने रह सकते हैं।

ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस में की कटौती इन चुनौतियों के बावजूद एलारा ने जूनिपर होटल्स के शेयरों पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन शेयर का टारगेट प्राइस 365 रुपये से घटाकर 319 रुपये कर दिया है। यह शेयर के पिछले बंद भाव से 53.21% की संभावना बताता है। आज, सोमवार को शुरुआती कारोबार में जूनिपर होटल्स के शेयरों में खरीदारी हो रही थी। इस कारण यह शेयर सुबह 10.8 बजे 0.10 अंक (0.05 %) की बढ़त के साथ 208.31 पर ट्रेड कर रहा था। इस दौरान इसने 206.26 का इंट्राडे लो लेवल बनाकर 210.14 का हाई बना लिया था।