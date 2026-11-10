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Best Sectors to Invest: बैंकिंग, ऑटो और सीमेंट... HSBC ने बताया किन सेक्टर्स में दिख रहा दम, IT से क्यों बनाई दूरी?

शेयर बाजार की हालिया गिरावट के बाद एचएसबीसी ने भारतीय शेयरों को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बताया है। उचित मूल्यांकन, स्थिर कमाई और मजबूत कर्ज वृद्धि भारत के पक्ष में हैं। चीन में आर्थिक दबाव और निवेशकों की घटती दिलचस्पी के चलते उसकी रेटिंग न्यूट्रल की गई है।

Anuj Shrivastava( विद इनपुट्स फ्रॉम एजेंसियां)
पब्लिश्ड10 Nov 2026, 01:49 PM IST
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HSBC ने बताया किन सेक्टर्स में दिख रहा दम
HSBC ने बताया किन सेक्टर्स में दिख रहा दम(AI generated image for representational purposes only)
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HSBC India Stock Market Report: विदेशी ब्रोकरेज कंपनी एचएसबीसी ने शेयर बाजार की हाल की गिरावट के बाद भारतीय शेयरों के प्रति अपना रुख सकारात्मक करते हुए सोमवार को उनकी रेटिंग बढ़ाकर 'ओवरवेट' (मानक से अधिक निवेश की सलाह) कर दी जबकि चीन के शेयरों की रेटिंग घटाकर 'न्यूट्रल' (तटस्थ) कर दी।

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एचएसबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई वर्षों तक भारतीय शेयरों के मूल्यांकन में नरमी और उभरते बाजारों की तुलना में उनके कमजोर प्रदर्शन के बाद यह फैसला किया गया है। उसने कहा कि भारतीय शेयरों का मूल्यांकन अब अधिक उचित स्तर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एचएसबीसी को भारत में कर्ज की वृद्धि मजबूत बने रहने और कंपनियों की कमाई में स्थिरता की उम्मीद है। इसके अलावा, आर्थिक वृद्धि और रुपये को समर्थन देने वाले उपाय भी बाजार के लिए अनुकूल रहेंगे।

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एशियाई बाजारों में भारत क्यों खास?

ब्रोकरेज ने कहा कि भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, तेल की ऊंची कीमतों और अल नीनो के जोखिम के बावजूद बाजार की समग्र धारणा पर इनका खास असर पड़ने की आशंका नहीं है।एचएसबीसी ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़ी कंपनियों के दबदबे वाले एशियाई बाजारों में भारत निवेश में विविधता लाने का विकल्प उपलब्ध कराता है। साथ ही, यहां बाजार में उतार-चढ़ाव भी अपेक्षाकृत कम है।

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HSBC की पसंद और किन सेक्टर्स से बनाई दूरी?

सेक्टरHSBC का रुख और वजह
बैंकिंगबड़े निजी बैंकों में कर्ज की मांग और कमाई बढ़ने की उम्मीद
ऑटोमोबाइलवाहन बिक्री और घरेलू मांग में मजबूती
सीमेंटइंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण गतिविधियों से मांग बढ़ने की संभावना
कैपिटल गुड्ससरकारी पूंजीगत खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का फायदा
इंश्योरेंसनिजी बीमा कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं
हॉस्पिटल्सहेल्थकेयर सेवाओं की बढ़ती मांग
पोर्ट्सव्यापार और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों में बढ़ोतरी
EMSइलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते अवसर

इन सेक्टर्स को लेकर HSBC सतर्क

सेक्टरसतर्कता की वजह
ITकमाई की धीमी ग्रोथ और AI से संभावित दबाव
FMCGवैल्यूएशन और ग्रोथ को लेकर चिंता
ऑयल एंड गैसकच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और लागत का जोखिम

रिपोर्ट के मुताबिक, ऊंची ब्याज दरों और कच्चे तेल की कीमतों सहित विभिन्न आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है।चीन के शेयरों की रेटिंग घटाकर तटस्थ करने के फैसले पर एचएसबीसी ने कहा कि उसे ऐसे कारक सीमित नजर आ रहे हैं, जो शेयरों के मूल्यांकन में टिकाऊ सुधार ला सकें।

रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में उपभोक्ताओं का कमजोर भरोसा, रियल एस्टेट बाजार पर दबाव और घरेलू निवेश में सुस्ती आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, हांगकांग के शेयर बाजार में मुख्य भूमि चीन के निवेशकों का निवेश प्रवाह कमजोर पड़ने और मार्जिन पर कर्ज लेकर शेयरों में निवेश घटने से भी निवेशकों की घटती दिलचस्पी का संकेत मिलता है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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