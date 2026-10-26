Bharat Coking Coal के शेयरों में 7% की तूफानी तेजी, घाटे से ₹124 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी

Bharat Coking Coal Share Price Surge: सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी आई है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज किए। कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे पेश करने के बाद इस स्टॉक पर बायर्स एक्टिव हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के डेटा के मुताबिक, भारत कोकिंग कोल के शेयर 7 प्रतिशत के उछाल के साथ 31.80 रुपये के भाव पर पहुंच गए, जबकि शुक्रवार को 29.76 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बंद हुए थे।

शेयरों में दिखा 10 गुना अधिक वैल्यूम भारत कोकिंग कोल के शेयरों में आज सुबह जोरदार हलचल देखी गई। कंपनी के 3.50 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे हाई वॉल्यूम पर शेयरों में तेजी आई। मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने पॉजिटिव माहौल बना हुआ था। सोमवार को भारत कोकिंग कोल के शेयरों का कारोबार पिछले एक हफ्ते के औसत लगभग 34.3 लाख शेयर से 10 गुना से ज्यादा बढ़ा। दो हफ्ते के औसत लगभग 75.4 लाख शेयर से भी यह 4.6 गुना अधिक रहा।

कंपनी ने की जोरदार वापसी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के दूसरे क्वार्टर में 124 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 53 करोड़ रुपये के नेट लॉस दर्ज किया गया था। वहीं, क्रमिक आधार पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 68 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज किया गया था।

इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4,413 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 3173 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। वहीं, EBITDA 200 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि मार्जिन 4.5 प्रतिशत रहा।

ओवरऑल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए भारत कोकिंग कोल का ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यूम सालाना आधार पर 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 72 लाख टन हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 67 लाख टन दर्ज किया गया था। वहीं, कोल ऑफटेक वैल्यूम सालाना आधार पर 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 88 लाख से टन से ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह 81 लाख टन था।