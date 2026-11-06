Groww Share Price: बाजार खुलते ही ग्रो के शेयरों में 7% की भारी गिरावट, जानिए क्यों भागे निवेशक

Groww Share Price: शेयर बाजार में आज अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। इसी बीच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। इसके शेयर आज के शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक टूट गए। यह गिरावट कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश करने के बावजूद आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसका शेयर 215 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि गुरुवार को 223.89 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, कामकाज शुरू होने के कुछ ही मिनटों में यह 6.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 208.55 रुपये के स्तर पर पहुंच गए।

कंपनी ने पेश किए मजबूत तिमाही आंकड़े बिलियनब्रेन्स जी कंपनी के सितंबर 2026 तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी की नेट सेल्स 1,501.53 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल सितंबर 2025 के 1,018.74 करोड़ रुपये से 47.39 फीसदी ज्यादा है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 53.96 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी के साथ 725.65 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 471.34 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान EBITDA 53.58 फीसदी की मजबूती के साथ 1,007.52 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 656.03 करोड़ रुपये था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अर्निंग पर शेयर (EPS) भी बढ़कर 1.17 रुपये हो गई है, जो पिछले साल 0.79 रुपये थी।

क्या करें निवेशक? जेफरीज ने ग्रो पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टार्गेट प्राइस को 250 रुपये से घटाकर 240 रुपये कर दिया है। यह नया टार्गेट शुक्रवार के इंट्राडे लो 208.75 रुपये से अब भी काफी ऊपर का संकेत देता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच ग्रो का PAT 30 फीसदी की दर से बढ़ेगा। हालांकि, CAS के असर से ऑप्शंस ऑर्डर की ग्रोथ और रिटेल ऑप्शंस ट्रेडर्स पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए उन्होंने वित्त वर्ष 2027-29 के EPS अनुमानों में 2-3 फीसदी की कटौती की है। कमोडिटी ऑर्डर्स में बढ़ोतरी से इस दबाव का कुछ हिस्सा कम होने की उम्मीद है।