Groww Share Price: बाजार खुलते ही ग्रो के शेयरों में 7% की भारी गिरावट, जानिए क्यों भागे निवेशक

Groww Share Price: शेयर बाजार में आज अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। इसी बीच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। इसके शेयर आज के शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक टूट गए। यह गिरावट कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश करने के बावजूद आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसका शेयर 215 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि गुरुवार को 223.89 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, कामकाज शुरू होने के कुछ ही मिनटों में यह 6.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 208.55 रुपये के स्तर पर पहुंच गए।

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कंपनी ने पेश किए मजबूत तिमाही आंकड़े बिलियनब्रेन्स जी कंपनी के सितंबर 2026 तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी की नेट सेल्स 1,501.53 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल सितंबर 2025 के 1,018.74 करोड़ रुपये से 47.39 फीसदी ज्यादा है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 53.96 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी के साथ 725.65 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 471.34 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान EBITDA 53.58 फीसदी की मजबूती के साथ 1,007.52 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 656.03 करोड़ रुपये था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अर्निंग पर शेयर (EPS) भी बढ़कर 1.17 रुपये हो गई है, जो पिछले साल 0.79 रुपये थी।

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क्या करें निवेशक? जेफरीज ने ग्रो पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टार्गेट प्राइस को 250 रुपये से घटाकर 240 रुपये कर दिया है। यह नया टार्गेट शुक्रवार के इंट्राडे लो 208.75 रुपये से अब भी काफी ऊपर का संकेत देता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच ग्रो का PAT 30 फीसदी की दर से बढ़ेगा। हालांकि, CAS के असर से ऑप्शंस ऑर्डर की ग्रोथ और रिटेल ऑप्शंस ट्रेडर्स पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए उन्होंने वित्त वर्ष 2027-29 के EPS अनुमानों में 2-3 फीसदी की कटौती की है। कमोडिटी ऑर्डर्स में बढ़ोतरी से इस दबाव का कुछ हिस्सा कम होने की उम्मीद है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।