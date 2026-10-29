Birlasoft Shares Price: बिरलासॉफ्ट के शेयर 12% उछले, मुनाफा 37.5% बढ़ा, फिर भी Nuvama ने दी ‘Hold’ रेटिंग, जानिए क्यों ?

Birlasoft Share Price: आईटी कंपनी बिरलासॉफ्ट (Birlasoft) के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों ने 12 फीसदी से ज्यादा की तेज छलांग लगाई। आईटी सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में नेट प्रॉफिट में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही कंपनी के रेवेन्यू और ऑर्डर बुकिंग में भी इजाफा हुआ है।

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वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 37.5% बढ़कर 160 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 116 करोड़ रुपये था। ऑपरेशन से प्राप्त रेवेन्यू 6.6% बढ़कर 1,416 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1,329 करोड़ रुपये था। हालांकि, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में रही। ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई (EBIT) पिछले साल की इसी तिमाही के ₹193 करोड़ से 1.4% घटकर ₹190.3 करोड़ रह गई, जबकि EBIT मार्जिन 14.5% से घटकर 13.4% पर आ गया।

मिल सकता है डिविडेंड बिरलासॉफ्ट के बोर्ड ने FY27 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹3 का अंतरिम लाभांश (डिविडेंड) देने की सिफारिश की है। यह शेयर के ₹2 के फेस वैल्यू का 150% है। कंपनी एक्ट, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, यह डिविडेंड बोर्ड की घोषणा के 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। बिरलसॉफ्ट के नतीजों पर बात करते हुए कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अंगन गुहा ने कहा कि तिमाही के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में सुधार हुआ है। इसमें प्रमुख अकाउंट्स में हुई वृद्धि के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI), लाइफ साइंसेज और सेवाएं (LSS) जैसे वर्टिकल्स में हुई बढ़ोतरी का योगदान रहा है।

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बिरलासॉफ्ट के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म की राय नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Nuvama Institutional Equities) के अनुसार, बिरलासॉफ्ट ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का कॉन्स्टेंट-करेंसी (CC) रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 2.1% बढ़ा, जबकि ब्रोकरेज फर्म ने 0.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कॉन्स्टेंट-करेंसी के आधार पर, पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में रेवेन्यू में 1.1% की गिरावट आई। ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई (EBIT) मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 130 बेसिस पॉइंट्स घटकर 13.4% पर आ गया, जो ब्रोकरेज के अनुमान के अनुरूप ही है।

हालांकि, डील मिलने की रफ़्तार धीमी रही। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) 11, करोड़ डॉलर रही, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 31% कम है, लेकिन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 8% अधिक है। नई डील बुकिंग 4.7 करोड़ डॉलर रही, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 18% कम है, जबकि पिछले साल के मुकाबले इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है।

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ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाया टारगेट प्राइस नुवामा ने बेहतर ग्रोथ की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, FY27 और FY28 के लिए अपने 'अर्निंग्स पर शेयर' (EPS) अनुमानों को क्रमशः 2% और 2.7% तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने स्टॉक पर अपनी 'होल्ड' रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस को ₹280 से बढ़ाकर ₹300 कर दिया है। इसके लिए कंपनी का मूल्यांकन FY28–FY29 के लिए अनुमानित औसत 'प्राइस-टू-अर्निंग्स मल्टीपल' के 12 गुना पर किया गया है। ब्रोकरेज के अनुसार, बिरलासाॉफ्ट अभी अपने FY28 के अनुमानित मुनाफे के 13 गुना पर ट्रेड कर रही है।

बिरलासॉफ्ट शेयरों का टेक्निकल व्यू आज BSE पर बिरलासॉफ्ट (Birlasoft) के शेयर की कीमत ₹312.85 के इंट्राडे निचले स्तर पर खुली। कारोबार के दौरान यह ₹343.75 के इंट्राडे हाई लेवल तक पहुंच गई। SAHI के रिसर्च हेड, गौरव अरोड़ा ने बताया कि बिरलासॉफ्ट के ₹330 के स्तर पर 'डबल बॉटम ब्रेकआउट' दिख रहा है। यह अपने 20-दिन और 50-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) के काफी ऊपर कारोबार कर रहा है।

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अब ₹358 के स्तर पर नजर बनाए रखना होगा। यहां पर एक तत्काल रेजिस्टेंस है। अगर यह शेयर इस स्तर के ऊपर बना रहता है तो इसमें और तेजी आने की संभावना है। मौजूदा समय में इसमें तेजी के संकेत बन रहे हैं।

बिरलासॉफ्ट के शेयरों में बिकवाली का दबाव होगा कम इसके अलावा, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च के AVP, क्षितिज गांधी ने कहा कि बिरलासाॉफ्ट के डेली चार्ट पर ₹270–275 के जोन के आसपास एक संभावित 'डबल-बॉटम' पैटर्न बन रहा है। इससे रिकवरी के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बिकवाली का दबाव कम हो सकता है। गांधी ने कहा कि इस स्टॉक में ₹332 के स्तर की ओर एक जोरदार उछाल देखने को मिला है और यह अपनी गिरती हुई ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश कर रहा है।

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हालांकि, ₹337-340 के दायरे में मौजूद है। अगर स्टॉक इस दायरे के ऊपर टिक जाता है, तो इसमें नई खरीदारी आ सकती है और यह ₹355–360 तक जा सकता है। इसके बाद आने वाले सत्रों में यह ₹390 के स्तर तक भी पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर, ₹310–313 के आसपास तत्काल सपोर्ट है, जबकि ₹297 का स्तर काफी अहम है जिस पर नजर रखनी चाहिए।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।