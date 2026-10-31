IPO Single Lot Profit Calculator: मुकेश अंबानी के Jio से दोगुना लिस्टिंग गेन दे सकता है ये आईपीओ, GMP देखकर चौंक जाएंगे!

BLS Polymers IPO GMP Today: शेयर बाजार में हर वीक नए आईपीओ खुलते हैं और बंद होते है, लेकिन कुछ ऐसे होते है, जिनकी तुलना बड़े-बड़े आईपीओ से होने लगती है। आज हम आपको एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में बताने वाले हैं, जिसके आज के जीएमपी पर लिस्टिंग गेन का कैलकुलेशन जिये से भी डबल आ रहा है। हालांकि जीएमपी सिर्फ एक संकेत होता है। ये जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग डेट पर इतना ही मुनाफा हो।

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जियो के बाद निवेशकों के बीच BLS Polymers का IPO चर्चा में है। कंपनी का इश्यू बंद हो चुका है और अब निवेशकों की नजर इसकी लिस्टिंग पर टिकी है। ग्रे मार्केट में इस IPO का GMP रॉकेट की रफ्तरा से बढ़ रहा है। इस वजह से लिस्टिंग पर इससे बंपर मुनाफे की उम्मीद जा रही है। सबसे खास बात ये है कि एक लॉट पर मिलने वाला अनुमानित लिस्टिंग गेन मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Platforms IPO के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। हालांकि, यह तुलना ग्रे मार्केट के अनुमान पर आधारित है, वास्तविक मुनाफा लिस्टिंग के समय तय होगा।

BLS Polymers IPO का GMP कितना चल रहा है? BLS Polymers IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 31 अक्टूबर को Ipo Watch पर 70 रुपये चल रहा है। कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड 142 से 150 रुपये प्रति शेयर तय किया था। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड 150 रुपये में 70 रुपये का GMP जोड़ें तो शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत 220 रुपये बैठती है।

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यानी मौजूदा GMP के हिसाब से शेयर की अनुमानित लिस्टिंग गेन 46.67% आ रहा है। अगर किसी निवेशक को एक लॉट यानी 100 शेयर का अलॉटमेंट मिलता है तो उसका निवेश 15,000 रुपये होगा। वहीं, अनुमानित लिस्टिंग कीमत के हिसाब से शेयरों की वैल्यू 22,000 रुपये बैठती है। इस तरह एक लॉट पर करीब 7,000 रुपये के लिस्टिंग गेन का अनुमान है, जो जियो के आईपीओ के सिंगल लॉट के मुनाफे के डबल से भी ज्यादा है।

दोनों IPO के GMP और लिस्टिंग गेन की तुलना

जानकारी BLS Polymers Jio Platforms इश्यू प्राइस ₹ 150 ₹ 1,119 GMP ₹ 70 शेयर लिस्ट हो गए हैं अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹ 220 1358 पर लिस्ट हुए हैं वास्तविक लिस्टिंग प्राइस अभी अनुमानित ₹ 1,358 लिस्टिंग गेन अनुमानित 46.67% वास्तविक 21.36% एक लॉट पर गेन ₹ 7,000 अनुमानित ₹ 2,868 वास्तविक

BLS Polymers IPO को मिला जबरदस्त सब्सक्रिप्शन BLS Polymers IPO को निवेशकों की तरफ से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक खुले इस इश्यू को कुल 241.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

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Investor Category Subscriptions Times Qualified Institutional Buyers (QIBs ex-anchors) 200.25x Non Institutional Investors (NIIs) 559.2x Retail Individual Investors (RIIs) 128.36x

कब होगी BLS Polymers IPO की लिस्टिंग? BLS Polymers IPO की लिस्टिंग 3 नवंबर 2026 को NSE और BSE पर होने की संभावना है। IPO का अलॉटमेंट हो गया है, जिन भी निवेशकों को शेयर अलॉट हुए हैं, वो लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं। बता दें कि BLS Polymers IPO का GMP फिलहाल मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद दिखा रहा है, लेकिन निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं होता। इसमें लिस्टिंग से पहले उतार-चढ़ाव हो सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।