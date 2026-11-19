BLS Polymers Ltd Share Price: शेयर बाजार में गुरुवार, 19 नवंबर को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच, स्मॉलकैप कंपनी BLS Polymers Ltd के शेयरों में 8 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। आज सुबह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 292.20 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले,जबकि बुधवार, 18 नवंबर को 280 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों में ये 8 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 303.70 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गए। इस शेयर पर कंपनी की तरफ से मजबूत तिमाही नतीजे पेश करने के बाद बायर्स एक्टिव हुए हैं।

BLS Polymers सितंबर तिमाही रिजल्ट्स 2026 बीएलएस पॉलिमर्स ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 10.54 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 4.57 करोड़ रुपये था। यानी मुनाफे में 5.97 करोड़ रुपये या 130.63 फीसदी की तेज बढ़ोतरी हुई है। वहीं, रेवेन्यू 28.92% की बढ़ोतरी के साथ 125.56 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान EBITDA में 8.34 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के प्रेजेंटेशन के मुताबिक, रेवेन्यू बढ़ने की वजह बिजनेस का बेहतर प्रदर्शन और ज्यादा वॉल्यूम रहा। वहीं एबिट्डा में सुधार का श्रेय ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बेहतरी और कॉस्ट कंट्रोल को जाता है।

BLS Polymers शेयर प्रदर्शन बता दें कि इस स्टॉक ने पिछले पांच दिनों में लगभग 28 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि 1 महीने में 13 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। इस शेयर ने इसी साल 3 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कदम रखा था। कंपनी ने आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 150 प्रति शेयर तय किया था, जबकि NSE पर लिस्टिंग 248 रुपये के लेवल पर हुई थी। यानी, सफल निवेशकों को पहले ही दिन इस शेयर ने 98 रुपये या 65 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया था।