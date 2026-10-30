Borosil Share Price: रॉकेट बना बोरोसिल का शेयर, 16% की आई तेजी, जानिए वजह

Borosil Share Price: बोरोसिल (Borosil) के शेयरों में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए जाने के बाद शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बोरोसिल के शेयरों में 16 फीसदी का भारी उछाल देखने को मिला। NSE पर आज बोरोसिल के शेयर ₹255.40 प्रति शेयर के भाव पर खुले, जबकि गुरुवार को ये ₹238.70 पर बंद हुए थे। 30 सितंबर को इन शेयरों ने ₹279.80 का इंट्राडे हाई (दिन का उच्चतम स्तर) छुआ।
ग्लासवेयर बनाने वाली कंपनी बोरोसिल ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 40.5% की वृद्धि दर्ज की है। यह मुनाफा ₹31.91 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹22.71 करोड़ था। ऑपरेशंस से प्राप्त रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही के ₹344.13 करोड़ से 7.5% बढ़कर ₹369.80 करोड़ हो गया।
कंपनी का EBITDA ₹52 करोड़ से 32.7% बढ़कर ₹69 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की सितंबर तिमाही में 14.19% रहा EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 18.7% हो गया। यानी कंपनी के रेवेन्यू के मुकाबले EBITDA तेजी से बढ़ा है।
बोरोसिल के शेयर भाव में हाल के समय में काफी तेजी आई है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 15.48% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, यह तेजी कमजोरी के एक दौर के बाद आई है। पिछले एक महीने में शेयर में 7.17% की गिरावट देखी गई थी। कंपनी के शेयर का मोमेंटम बेहतर हो रहा है, लेकिन मासिक गिरावट यह संकेत देती है कि शेयर में अभी तक कोई लगातार ऊपर की ओर जाने वाला ट्रेंड (अपवर्ड ट्रेंड) नहीं बन पाया है।
लंबी अवधि में बोरोसिल के शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस साल अब तक शेयर में 1.54% की गिरावट आई है, जबकि पिछले एक साल में इसकी कीमत 21.69% घट चुकी है। तीन साल में शेयर 29.57% नीचे आया है। वहीं, पांच साल की अवधि में भी इसमें 0.75% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है।
निवेश के नजरिए से, लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने नए निवेशकों को 'इंतजार' (WAIT) करने और मौजूदा शेयरधारकों को 'सावधानी के साथ होल्ड' (HOLD) करने की सलाह दी है। गर्ग ने कहा कि इस स्टॉक के टेक्निकल इंडिकेटर अभी भी कमजोर हैं। इसमें लगातार सुधार देखने के लिए, आने वाली दो तिमाहियों में कंपनी की कमाई में लगातार बढ़ोतरी और मार्जिन में स्थिरता होना जरूरी है।
इस बीच टेक्लिकल आउटलुक पर सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट विराट जगद ने कहा कि 8.55 मिलियन शेयरों के बेहद भारी वॉल्यूम उछाल के साथ, यह स्टॉक 14.8% से अधिक बढ़कर ₹274.20 पर पहुंच गया है, जो एक मजबूत तेजी (bullish reversal) का संकेत देता है। उन्होंने इसका टारगेट ₹295– ₹300 रखा है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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