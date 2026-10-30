Borosil Share Price: रॉकेट बना बोरोसिल का शेयर, 16% की आई तेजी, जानिए वजह

Borosil Share Price: बोरोसिल (Borosil) के शेयरों में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए जाने के बाद शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बोरोसिल के शेयरों में 16 फीसदी का भारी उछाल देखने को मिला। NSE पर आज बोरोसिल के शेयर ₹255.40 प्रति शेयर के भाव पर खुले, जबकि गुरुवार को ये ₹238.70 पर बंद हुए थे। 30 सितंबर को इन शेयरों ने ₹279.80 का इंट्राडे हाई (दिन का उच्चतम स्तर) छुआ।
ग्लासवेयर बनाने वाली कंपनी बोरोसिल ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 40.5% की वृद्धि दर्ज की है। यह मुनाफा ₹31.91 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹22.71 करोड़ था। ऑपरेशंस से प्राप्त रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही के ₹344.13 करोड़ से 7.5% बढ़कर ₹369.80 करोड़ हो गया।
कंपनी का EBITDA ₹52 करोड़ से 32.7% बढ़कर ₹69 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की सितंबर तिमाही में 14.19% रहा EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 18.7% हो गया। यानी कंपनी के रेवेन्यू के मुकाबले EBITDA तेजी से बढ़ा है।
बोरोसिल के शेयर भाव में हाल के समय में काफी तेजी आई है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 15.48% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, यह तेजी कमजोरी के एक दौर के बाद आई है। पिछले एक महीने में शेयर में 7.17% की गिरावट देखी गई थी। कंपनी के शेयर का मोमेंटम बेहतर हो रहा है, लेकिन मासिक गिरावट यह संकेत देती है कि शेयर में अभी तक कोई लगातार ऊपर की ओर जाने वाला ट्रेंड (अपवर्ड ट्रेंड) नहीं बन पाया है।
लंबी अवधि में बोरोसिल के शेयर का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस साल अब तक शेयर में 1.54% की गिरावट आई है, जबकि पिछले एक साल में इसकी कीमत 21.69% घट चुकी है। तीन साल में शेयर 29.57% नीचे आया है। वहीं, पांच साल की अवधि में भी इसमें 0.75% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है।
निवेश के नजरिए से, लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने नए निवेशकों को 'इंतजार' (WAIT) करने और मौजूदा शेयरधारकों को 'सावधानी के साथ होल्ड' (HOLD) करने की सलाह दी है। गर्ग ने कहा कि इस स्टॉक के टेक्निकल इंडिकेटर अभी भी कमजोर हैं। इसमें लगातार सुधार देखने के लिए, आने वाली दो तिमाहियों में कंपनी की कमाई में लगातार बढ़ोतरी और मार्जिन में स्थिरता होना जरूरी है।
इस बीच टेक्लिकल आउटलुक पर सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट विराट जगद ने कहा कि 8.55 मिलियन शेयरों के बेहद भारी वॉल्यूम उछाल के साथ, यह स्टॉक 14.8% से अधिक बढ़कर ₹274.20 पर पहुंच गया है, जो एक मजबूत तेजी (bullish reversal) का संकेत देता है। उन्होंने इसका टारगेट ₹295– ₹300 रखा है।
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