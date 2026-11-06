Muhurt Trading Stocks: सावधान! ब्रोकरेज ने दिए अगली दिवाली 2027 के टारगेट प्राइस, आज धनतेरस को ही पार कर गई कीमत

Muhurt Trading Stock Picks: दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज के सुझाए गए शेयरों पर दांव लगाना कितना सही है? यह सवाल हर निवेशक को अपने आप से पूछना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रोकरेज ताजा परिस्थितियों को देखकर और भविष्य की अटकलों के हिसाब से शेयरों के टारगेट प्राइस सेट करते हैं। अनुमान तो अनुमान ही है। वह सच्चाई में बदल जाए, इसकी गारंटी भला कौन दे सकता है।
अब देखिए ना, आज धनतेरस को ही कुछ शेयरों ने टारगेट प्राइस को पार कर लिया जिनके लिए ब्रोकरेजेज ने अगली दिवाली का टाइम होराइजन सेट किया था। यानी, जो कीमत अगले वर्ष 2027 की दिवाली तक मिलने की उम्मीद थी, वो इसी वर्ष की दिवाली यानी 8 नवंबर से दो दिन पहले ही मिल चुकी है।
चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने 2 नवंबर, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज ने 30 अक्टूबर, एंजेल वन ने 28 अक्टूबर, एक्सिस डायरेक्ट ने 23 अक्टूबर के शेयरों के भाव दिए और अगले 12 महीने के लिए टारगेट प्राइस बताए हैं। एंजेल वन ने 8, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज औरएक्सिस डायरेक्ट ने 10-10 जबकि चॉइस ने 20 शेयरों के टारगेट प्राइस दिए हैं।
|ब्रोकरेज
|शेयर
|मौजूदा भाव ( ₹)
|टारगेट प्राइस ( ₹)
|अपसाइड %
|एंजेल वन
|ICICI बैंक
|1571.2
|1800
|14.56
|नॉर्दर्न आर्क कैपिटल
|284.55
|330
|15.97
|आरती फार्मालैब्स
|929.1
|1160
|24.85
|शांति गोल्ड इंटरनैशनल
|272.15
|410
|50.65
|रत्नवीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग
|365.75
|400
|9.36
|इंजीनियर्स इंडिया
|292.7
|320
|9.33
|एजीआई इन्फ्रा
|300.93
|285
|-5.29
|अपोलो माइक्रो सिस्टम्स
|413.65
|475
|14.83
|एचडीएफसी सिक्योरिटीज
|अंबुजा सीमेंट
|390.6
|481
|23.14
|अडानी पावर
|204.29
|234
|14.54
|कोल इंडिया
|400
|490
|22.5
|भारत इलेक्ट्रोनिक्स
|396
|475
|19.95
|मारुत सुजुकी इंडिया
|12750
|13900
|9.02
|कैन फिन होम्स
|748.95
|845
|12.82
|केपीआर मिल
|1164.4
|1289
|10.7
|टाटा स्टील
|186.3
|210
|12.72
|एमक्योर फार्मास्युटिकल्स
|2212.8
|2208
|-0.22
|लार्सन एंड टुब्रो
|4117.7
|4458
|8.26
|एक्सिस डायरेक्ट
|डीसीबी बैंक
|201.74
|240
|18.97
|नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज
|601.75
|710
|17.99
|इंडियन होटल्स कंपनी
|888
|900
|1.35
|अशोक लीलैंड
|172.09
|170
|-1.21
|कोफोर्ज
|2076
|2245
|8.14
|इटरनल
|363.15
|365
|0.51
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|958.4
|1000
|4.34
|एपीएल अपोलो ट्यूब्स
|2185.3
|2340
|7.08
|एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी
|418.95
|500
|19.34
|चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज
|ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस
|174.88
|330
|88.7
|बजाज कन्ज्यूमर केयर
|396.7
|715
|80.24
|चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
|1441.8
|1885
|30.74
|कोफोर्ज
|2076
|2320
|11.75
|फ्रैक्टल एनालिटिक्स
|808.85
|1080
|33.52
|गार्डेन रीच शिपब्यूल्डर्स एंड इंजीनियर्स
|2135.7
|3500
|63.88
|ग्रैनुअल्स इंडिया
|799.65
|1010
|26.31
|आईटीसी होटल्स
|174.41
|210
|20.41
|जेके सीमेंट्स
|5239.8
|6570
|25.39
|ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नॉलजीज
|2327.4
|2560
|9.99
|रेडिको खैतान
|4515.2
|4820
|6.75
|रेटगेन ट्रैवल टेक्नॉलजीज
|726.35
|1185
|63.14
|संभव स्टील ट्यूब्स
|163.39
|210
|28.53
|साम्ही होटल्स
|168.36
|240
|42.55
|सन फार्मा
|1860
|2300
|23.66
|टैनफेक इंडस्ट्रीज
|3415.95
|3750
|9.78
|तिलकनगर इंडस्ट्रीज
|485.5
|650
|33.88
|टीवीएस मोटर कंपनी
|4491.7
|4900
|9.09
|यश हाई वोल्टेज
|1201.5
|1500
|24.84
|यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर
|1026.95
|1350
|31.46
|जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज
|ICICI बैंक
|1571.2
|लार्सन एंड टुब्रो
|4117.7
|कोटक महिंद्रा बैंक
|480
|इटरनल
|363.15
|टेक महिंद्रा
|1831
|संवर्धन मदरसन
|158.55
|इंडियन होटल कंपनी
|888
|सेगिलिटी
|43.46
|पीवीआर आइनोक्स
|1565.6
|सायेंट
|1108.3
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सबसे आक्रामक लक्ष्य दिए हैं, जिनका औसत अपसाइड 33.23% है। इसमें ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस (88.70%), बजाज कन्ज्यूमर केयर (80.24%), और गार्डेन रीच शिपब्यूल्डर्स (63.88%) जैसे उच्च रिटर्न वाले शेयर शामिल हैं।
एंजेल वन का औसत अपसाइड 16.78% है, जिसमें शांति गोल्ड इंटरनैशनल (50.65%) और आरती फार्मालैब्स (24.85%) में सबसे ज्यादा बढ़त का अनुमान है।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज का औसत अपसाइड 13.34% है, जिसमें अधिकांश शेयर 8% से 23% की सीमा में हैं। वहीं, एक्सिस डायरेक्ट का औसत अपसाइड सबसे कम 8.50% है, जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों और रूढ़िवादी लक्ष्यों को दर्शाता है।
एंजेल वन ने एजीआई इन्फ्रा के शेयरों के लिए 285 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था। ब्रोकरेज ने 23 अक्टूबर को इस शेयर का भाव 221 रुपये बताया था जो 5 नवंबर को 300.93 रुपये हो गया। यानी एंजेल वन के शेयरों की कीमत ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस 5.29% से भी आगे निकल गई।
इसी तरह, एचडीएफसी सिक्यॉरिटी ने एमक्योर फार्मा के शेयरों के लिए 2,208 रुपये का टारगेट प्राइस रखा था। उसने 30 अक्टूबर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस (LTP) 1,872 रुपये बताया था। 5 नवंबर को इस शेयर का बंद भाव 2212.80 रुपये रहा जबकि इसने 22,53,20 रुपये का इंट्राडे हाई बनाया था।
एक्सिस डायरेक्ट ने अशोक लीलैंड के लिए 170 रुपये का टारगेट प्राइस रखा। उसने इस शेयर का 23 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस 145 रुपये बताया था। 5 नवंबर को यह शेयर 172.09 रुपये के भाव पर बंद हुआ।
इसी तरह, एक्सिस डायरेक्ट ने इटरनल लिमिटेड के लिए 365 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। 23 अक्टूबर को इसका सीएमपी 317 रुपये था। लेकिन 5 नवंबर को सीएमपी 363.15 रुपये पहुंच गया। यानी टारगेट प्राइस से सिर्फ 0.51% कम। इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर भी एक्सिस डायरेक्ट के टारगेट प्राइस 800 रुपये से सिर्फ 1.35% दूर है।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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