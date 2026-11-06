Muhurt Trading Stocks: सावधान! ब्रोकरेज ने दिए अगली दिवाली 2027 के टारगेट प्राइस, आज धनतेरस को ही पार कर गई कीमत

Muhurt Trading Stock Picks Analysis: शेयर खरीदने से पहले ही मिल गई टारगेट प्राइस! कुछ शेयरों ब्रोकरेज के दिए टारगेट प्राइस सालभर से पहले ही पा लिए। अभी मुहूर्त ट्रेडिंग होना बाकी है और टारगेट प्राइस अचीव हो चुके हैं। 

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 06:13 PM IST
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मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज ने सुझाए शेयर (AI Image)
मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज ने सुझाए शेयर (AI Image)(ChatGPT)

Muhurt Trading Stock Picks: दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज के सुझाए गए शेयरों पर दांव लगाना कितना सही है? यह सवाल हर निवेशक को अपने आप से पूछना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रोकरेज ताजा परिस्थितियों को देखकर और भविष्य की अटकलों के हिसाब से शेयरों के टारगेट प्राइस सेट करते हैं। अनुमान तो अनुमान ही है। वह सच्चाई में बदल जाए, इसकी गारंटी भला कौन दे सकता है।

अब देखिए ना, आज धनतेरस को ही कुछ शेयरों ने टारगेट प्राइस को पार कर लिया जिनके लिए ब्रोकरेजेज ने अगली दिवाली का टाइम होराइजन सेट किया था। यानी, जो कीमत अगले वर्ष 2027 की दिवाली तक मिलने की उम्मीद थी, वो इसी वर्ष की दिवाली यानी 8 नवंबर से दो दिन पहले ही मिल चुकी है।

इन चार ब्रोकरेज के चुनिंदा शेयरों की पड़ताल

चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने 2 नवंबर, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज ने 30 अक्टूबर, एंजेल वन ने 28 अक्टूबर, एक्सिस डायरेक्ट ने 23 अक्टूबर के शेयरों के भाव दिए और अगले 12 महीने के लिए टारगेट प्राइस बताए हैं। एंजेल वन ने 8, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज औरएक्सिस डायरेक्ट ने 10-10 जबकि चॉइस ने 20 शेयरों के टारगेट प्राइस दिए हैं।

ब्रोकरेजशेयरमौजूदा भाव ( )टारगेट प्राइस ( )अपसाइड %
एंजेल वनICICI बैंक1571.2180014.56
नॉर्दर्न आर्क कैपिटल284.5533015.97
आरती फार्मालैब्स929.1116024.85
शांति गोल्ड इंटरनैशनल272.1541050.65
रत्नवीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग365.754009.36
इंजीनियर्स इंडिया292.73209.33
एजीआई इन्फ्रा300.93285-5.29
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स413.6547514.83
एचडीएफसी सिक्योरिटीजअंबुजा सीमेंट390.648123.14
अडानी पावर204.2923414.54
कोल इंडिया40049022.5
भारत इलेक्ट्रोनिक्स39647519.95
मारुत सुजुकी इंडिया12750139009.02
कैन फिन होम्स748.9584512.82
केपीआर मिल1164.4128910.7
टाटा स्टील186.321012.72
एमक्योर फार्मास्युटिकल्स2212.82208-0.22
लार्सन एंड टुब्रो4117.744588.26
एक्सिस डायरेक्टडीसीबी बैंक201.7424018.97
नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज601.7571017.99
इंडियन होटल्स कंपनी8889001.35
अशोक लीलैंड172.09170-1.21
कोफोर्ज207622458.14
इटरनल363.153650.51
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज958.410004.34
एपीएल अपोलो ट्यूब्स2185.323407.08
एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी418.9550019.34
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीजऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस174.8833088.7
बजाज कन्ज्यूमर केयर396.771580.24
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन1441.8188530.74
कोफोर्ज2076232011.75
फ्रैक्टल एनालिटिक्स808.85108033.52
गार्डेन रीच शिपब्यूल्डर्स एंड इंजीनियर्स2135.7350063.88
ग्रैनुअल्स इंडिया799.65101026.31
आईटीसी होटल्स174.4121020.41
जेके सीमेंट्स5239.8657025.39
ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नॉलजीज2327.425609.99
रेडिको खैतान4515.248206.75
रेटगेन ट्रैवल टेक्नॉलजीज726.35118563.14
संभव स्टील ट्यूब्स163.3921028.53
साम्ही होटल्स168.3624042.55
सन फार्मा1860230023.66
टैनफेक इंडस्ट्रीज3415.9537509.78
तिलकनगर इंडस्ट्रीज485.565033.88
टीवीएस मोटर कंपनी4491.749009.09
यश हाई वोल्टेज1201.5150024.84
यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर1026.95135031.46
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेजICICI बैंक1571.2
लार्सन एंड टुब्रो4117.7
कोटक महिंद्रा बैंक480
इटरनल363.15
टेक महिंद्रा1831
संवर्धन मदरसन158.55
इंडियन होटल कंपनी888
सेगिलिटी43.46
पीवीआर आइनोक्स1565.6
सायेंट1108.3

तगड़ी कमाई की उम्मीद

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सबसे आक्रामक लक्ष्य दिए हैं, जिनका औसत अपसाइड 33.23% है। इसमें ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस (88.70%), बजाज कन्ज्यूमर केयर (80.24%), और गार्डेन रीच शिपब्यूल्डर्स (63.88%) जैसे उच्च रिटर्न वाले शेयर शामिल हैं।

संतुलित मिड-कैप और स्मॉल-कैप अप्रोच

एंजेल वन का औसत अपसाइड 16.78% है, जिसमें शांति गोल्ड इंटरनैशनल (50.65%) और आरती फार्मालैब्स (24.85%) में सबसे ज्यादा बढ़त का अनुमान है।

सुरक्षित एवं स्थिर लार्ज-कैप और मिड-कैप लिस्ट

एचडीएफसी सिक्योरिटीज का औसत अपसाइड 13.34% है, जिसमें अधिकांश शेयर 8% से 23% की सीमा में हैं। वहीं, एक्सिस डायरेक्ट का औसत अपसाइड सबसे कम 8.50% है, जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों और रूढ़िवादी लक्ष्यों को दर्शाता है।

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इन तीन शेयरों ने सालभर पहले क्रॉस कर लिए टारगेट प्राइस

एंजेल वन ने एजीआई इन्फ्रा के शेयरों के लिए 285 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था। ब्रोकरेज ने 23 अक्टूबर को इस शेयर का भाव 221 रुपये बताया था जो 5 नवंबर को 300.93 रुपये हो गया। यानी एंजेल वन के शेयरों की कीमत ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस 5.29% से भी आगे निकल गई।

इसी तरह, एचडीएफसी सिक्यॉरिटी ने एमक्योर फार्मा के शेयरों के लिए 2,208 रुपये का टारगेट प्राइस रखा था। उसने 30 अक्टूबर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस (LTP) 1,872 रुपये बताया था। 5 नवंबर को इस शेयर का बंद भाव 2212.80 रुपये रहा जबकि इसने 22,53,20 रुपये का इंट्राडे हाई बनाया था।

एक्सिस डायरेक्ट ने अशोक लीलैंड के लिए 170 रुपये का टारगेट प्राइस रखा। उसने इस शेयर का 23 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस 145 रुपये बताया था। 5 नवंबर को यह शेयर 172.09 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

कुछ शेयर टारगेट प्राइस के बिल्कुल करीब

इसी तरह, एक्सिस डायरेक्ट ने इटरनल लिमिटेड के लिए 365 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। 23 अक्टूबर को इसका सीएमपी 317 रुपये था। लेकिन 5 नवंबर को सीएमपी 363.15 रुपये पहुंच गया। यानी टारगेट प्राइस से सिर्फ 0.51% कम। इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर भी एक्सिस डायरेक्ट के टारगेट प्राइस 800 रुपये से सिर्फ 1.35% दूर है।

Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।

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