Muhurt Trading Stocks: सावधान! ब्रोकरेज ने दिए अगली दिवाली 2027 के टारगेट प्राइस, आज धनतेरस को ही पार कर गई कीमत

Muhurt Trading Stock Picks: दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज के सुझाए गए शेयरों पर दांव लगाना कितना सही है? यह सवाल हर निवेशक को अपने आप से पूछना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रोकरेज ताजा परिस्थितियों को देखकर और भविष्य की अटकलों के हिसाब से शेयरों के टारगेट प्राइस सेट करते हैं। अनुमान तो अनुमान ही है। वह सच्चाई में बदल जाए, इसकी गारंटी भला कौन दे सकता है।

अब देखिए ना, आज धनतेरस को ही कुछ शेयरों ने टारगेट प्राइस को पार कर लिया जिनके लिए ब्रोकरेजेज ने अगली दिवाली का टाइम होराइजन सेट किया था। यानी, जो कीमत अगले वर्ष 2027 की दिवाली तक मिलने की उम्मीद थी, वो इसी वर्ष की दिवाली यानी 8 नवंबर से दो दिन पहले ही मिल चुकी है।

इन चार ब्रोकरेज के चुनिंदा शेयरों की पड़ताल चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने 2 नवंबर, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज ने 30 अक्टूबर, एंजेल वन ने 28 अक्टूबर, एक्सिस डायरेक्ट ने 23 अक्टूबर के शेयरों के भाव दिए और अगले 12 महीने के लिए टारगेट प्राइस बताए हैं। एंजेल वन ने 8, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज औरएक्सिस डायरेक्ट ने 10-10 जबकि चॉइस ने 20 शेयरों के टारगेट प्राइस दिए हैं।

ब्रोकरेज शेयर मौजूदा भाव ( ₹ ) टारगेट प्राइस ( ₹ ) अपसाइड % एंजेल वन ICICI बैंक 1571.2 1800 14.56 नॉर्दर्न आर्क कैपिटल 284.55 330 15.97 आरती फार्मालैब्स 929.1 1160 24.85 शांति गोल्ड इंटरनैशनल 272.15 410 50.65 रत्नवीर प्रेसिजन इंजीनियरिंग 365.75 400 9.36 इंजीनियर्स इंडिया 292.7 320 9.33 एजीआई इन्फ्रा 300.93 285 -5.29 अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 413.65 475 14.83 एचडीएफसी सिक्योरिटीज अंबुजा सीमेंट 390.6 481 23.14 अडानी पावर 204.29 234 14.54 कोल इंडिया 400 490 22.5 भारत इलेक्ट्रोनिक्स 396 475 19.95 मारुत सुजुकी इंडिया 12750 13900 9.02 कैन फिन होम्स 748.95 845 12.82 केपीआर मिल 1164.4 1289 10.7 टाटा स्टील 186.3 210 12.72 एमक्योर फार्मास्युटिकल्स 2212.8 2208 -0.22 लार्सन एंड टुब्रो 4117.7 4458 8.26 एक्सिस डायरेक्ट डीसीबी बैंक 201.74 240 18.97 नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज 601.75 710 17.99 इंडियन होटल्स कंपनी 888 900 1.35 अशोक लीलैंड 172.09 170 -1.21 कोफोर्ज 2076 2245 8.14 इटरनल 363.15 365 0.51 हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 958.4 1000 4.34 एपीएल अपोलो ट्यूब्स 2185.3 2340 7.08 एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी 418.95 500 19.34 चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस 174.88 330 88.7 बजाज कन्ज्यूमर केयर 396.7 715 80.24 चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 1441.8 1885 30.74 कोफोर्ज 2076 2320 11.75 फ्रैक्टल एनालिटिक्स 808.85 1080 33.52 गार्डेन रीच शिपब्यूल्डर्स एंड इंजीनियर्स 2135.7 3500 63.88 ग्रैनुअल्स इंडिया 799.65 1010 26.31 आईटीसी होटल्स 174.41 210 20.41 जेके सीमेंट्स 5239.8 6570 25.39 ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नॉलजीज 2327.4 2560 9.99 रेडिको खैतान 4515.2 4820 6.75 रेटगेन ट्रैवल टेक्नॉलजीज 726.35 1185 63.14 संभव स्टील ट्यूब्स 163.39 210 28.53 साम्ही होटल्स 168.36 240 42.55 सन फार्मा 1860 2300 23.66 टैनफेक इंडस्ट्रीज 3415.95 3750 9.78 तिलकनगर इंडस्ट्रीज 485.5 650 33.88 टीवीएस मोटर कंपनी 4491.7 4900 9.09 यश हाई वोल्टेज 1201.5 1500 24.84 यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर 1026.95 1350 31.46 जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ICICI बैंक 1571.2 लार्सन एंड टुब्रो 4117.7 कोटक महिंद्रा बैंक 480 इटरनल 363.15 टेक महिंद्रा 1831 संवर्धन मदरसन 158.55 इंडियन होटल कंपनी 888 सेगिलिटी 43.46 पीवीआर आइनोक्स 1565.6 सायेंट 1108.3

तगड़ी कमाई की उम्मीद चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सबसे आक्रामक लक्ष्य दिए हैं, जिनका औसत अपसाइड 33.23% है। इसमें ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस (88.70%), बजाज कन्ज्यूमर केयर (80.24%), और गार्डेन रीच शिपब्यूल्डर्स (63.88%) जैसे उच्च रिटर्न वाले शेयर शामिल हैं।

संतुलित मिड-कैप और स्मॉल-कैप अप्रोच एंजेल वन का औसत अपसाइड 16.78% है, जिसमें शांति गोल्ड इंटरनैशनल (50.65%) और आरती फार्मालैब्स (24.85%) में सबसे ज्यादा बढ़त का अनुमान है।

सुरक्षित एवं स्थिर लार्ज-कैप और मिड-कैप लिस्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज का औसत अपसाइड 13.34% है, जिसमें अधिकांश शेयर 8% से 23% की सीमा में हैं। वहीं, एक्सिस डायरेक्ट का औसत अपसाइड सबसे कम 8.50% है, जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों और रूढ़िवादी लक्ष्यों को दर्शाता है।

इन तीन शेयरों ने सालभर पहले क्रॉस कर लिए टारगेट प्राइस एंजेल वन ने एजीआई इन्फ्रा के शेयरों के लिए 285 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था। ब्रोकरेज ने 23 अक्टूबर को इस शेयर का भाव 221 रुपये बताया था जो 5 नवंबर को 300.93 रुपये हो गया। यानी एंजेल वन के शेयरों की कीमत ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस 5.29% से भी आगे निकल गई।

इसी तरह, एचडीएफसी सिक्यॉरिटी ने एमक्योर फार्मा के शेयरों के लिए 2,208 रुपये का टारगेट प्राइस रखा था। उसने 30 अक्टूबर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस (LTP) 1,872 रुपये बताया था। 5 नवंबर को इस शेयर का बंद भाव 2212.80 रुपये रहा जबकि इसने 22,53,20 रुपये का इंट्राडे हाई बनाया था।

एक्सिस डायरेक्ट ने अशोक लीलैंड के लिए 170 रुपये का टारगेट प्राइस रखा। उसने इस शेयर का 23 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस 145 रुपये बताया था। 5 नवंबर को यह शेयर 172.09 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

कुछ शेयर टारगेट प्राइस के बिल्कुल करीब इसी तरह, एक्सिस डायरेक्ट ने इटरनल लिमिटेड के लिए 365 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। 23 अक्टूबर को इसका सीएमपी 317 रुपये था। लेकिन 5 नवंबर को सीएमपी 363.15 रुपये पहुंच गया। यानी टारगेट प्राइस से सिर्फ 0.51% कम। इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर भी एक्सिस डायरेक्ट के टारगेट प्राइस 800 रुपये से सिर्फ 1.35% दूर है।