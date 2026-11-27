Aptus Value Housing Finance: आज शेयर बाजार में गिरावट है। निफ्टी और सेंसेक्स, दोनों लाल निशान में हैं। इस बीच ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज ने एक ऐसे शेयर पर दांव लगाया है जिसका रिटर्न टाइमलाइन लाल-लाल ही दिखता है। यह शेयर बीते एक वर्ष में भी 33% टूट चुका है। बीते एक महीने और एक सप्ताह में भी यह शेयर सस्ता ही हुआ है। आइए जानते हैं कि लगातार सस्ता हो रहे इस शेयर पर ब्रोकरेज अब क्यों बुलिश है।

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ऐप्टस के शेयर ने निवेशकों को चूना ही लगाया एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज ने जिस शेयर की रेटिंग अपग्रेड करके निवेशकों को खरीदारी की सलाह दी है, उसका नाम है ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। यह शेयर शुक्रवार को गुरुवार के बंद भाव 186.91 रुपये पर ही खुला, फिर दोपहर 12.28 बजे तक 186 रुपये के इंट्राडे लो और 189.66 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा।

अगर रिटर्न टाइमलाइन की बात करें तो यह निवेशकों को बीते 5 वर्ष में 37%, 3 वर्ष में 33%, एक वर्ष में 33%, इस वर्ष अब तक 33% का घाटा दे चुका है। लेकिन 17 जुलाई को इसने 309 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि इसी महीने की 13 तारीख को 171.32 रुपये का 52 वीक लो लेवल छुआ था।

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मुनाफे के मोर्चे पर मजबूत है ऐप्टस दिलचस्प बात ये है कि ऐप्टस वैल्यु हाउजिंग फाइनेंस का वित्त वर्ष 2022 से 2026 के दरम्यान मुनाफा 27% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है, बावजूद इसके शेयर की कीमत में लगातार गिरावट ही देखी जा रही है। शेयर का P/E रेशियो वित्त वर्ष 2024 में 15.6 गुना से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 10.2 गुना पर आ गया। इस दौरान, कंपनी का P/ABV रेशियो 2.6 गुना से घटकर 1.4 गुना पर आ गया। बड़ी बात है कि 2021 में लिस्टिंग के समय यह शेयर 1 वर्ष के फॉरवर्ड P/BV लगभग 5 से 6 गुना के आसपास ट्रेड करता था, जो अब अपने औसत से काफी नीचे आ गया है।

फिर क्यों नाराज हैं निवेशक? निवेशकों ने कंपनी के वैल्युएशन को इतना कम इसलिए किया क्योंकि उन्हें भविष्य की चार बड़ी चुनौतियों की चिंता थी। पहला लोन ग्रोथ में सुस्ती- कंपनी के लोन वितरण और एयूएम की वृद्धि में गिरावट आई है। दूसरा, नए राज्यों में धीमा विस्तार- दक्षिण भारत के मुख्य राज्यों से बाहर ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कारोबार के विस्तार की गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। तीसरा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ोतरी- खासकर एनबीएफसी सब्सिडियरी में डिफॉल्ट और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के संकेत मिले हैं। और चौथा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा- अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्ट में मुकाबला तेज होने से मुनाफे की दर को बनाए रखने पर संदेह पैदा हो गया।

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अब ब्रोकरेज ने क्यों जताया भरोसा? लेकिन अब ब्रोकरेज ने इसे एड से बाय रेटिंग देकर 270 रुपये का टारगेट प्राइस देने के पीछे पांच प्रमुख कारण गिनाए हैं।

पहला, आकर्षक वैल्यूएशन- लगातार टूटने के बाद अब यह शेयर ABVPS (एडजस्टेड बुक वैल्यु पर शेयर) के मात्र 1.4 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज को लगता है कि लोन ग्रोथ में सुस्ती और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने जैसी लगभग सभी नकारात्मक बातें शेयर की मौजूदा कीमत में पहले ही समायोजित हो चुकी है, जिससे रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो निवेशकों के पक्ष में हो गया है।

दूसरा, लोन ग्रोथ में स्थिरता की उम्मीद- कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 58 नई शाखाएं जोड़ी हैं। साथ ही, 7 लाख से ज्यादा मूल्य के बिग टकिट वाले लोन पर फोकस बढ़ाया है और हाउजिंग डिमांड में सुधार के कारण लोन वितरण में तेजी भी देखी गई है। कंपनी ने पहली छमाही में सालाना आधार पर 27% ज्यादा लोन बांटे हैं। इन सब कारणों से ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2029 तक ऐप्टस की लोन ग्रोथ 20% पर स्थिर हो जाएगी।

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तीसरा, मजबूत और इंडस्ट्री-लीडिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी- किफायती मकानों के लिए फाइनेंस करने वाली कंपनियों के बीच ऐप्टस की कार्यक्षमता सबसे अच्छी है। इसका कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो मात्र 21% और ऑपेक्स-टु-एयूएम 2.8% है जो अन्य प्रतिस्पर्धा कंपनियों के 31 से 42 प्रतिशत के मुकाबले बहु कम है। कंपनी का कम लागत वाला ढांचा और लोन पर मिलने वाला 17% का ऊंचा ब्याज इसके मुनाफे को सहारा देते हैं।

चौथा, ऐसेट क्वॉलिटी पर नियंत्रण के प्रयास- हालांकि, एनबीएफसी सब्सिडियरी में क्रेडिट कॉस्ट बढ़कर 1.7% पर पहुंच गई है, लेकिन मैनेजमेंट ने अंडरराइटिंग नियमों को सख्त किया है और रिकवरी एवं कलेक्शन पर निवेश बढ़ाया है, जिससे आगे चलकर स्लिपेज को रोकने में मदद मिलेगी।

पांचवां, मजबूत कमाई का ट्रैक रिकॉर्ड और रिटर्न रेशियो- वित्त वर्ष 2022 से 2026 के बीच कंपनी का मुनाफा 27% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है, लेकिन शेयर की कीमत में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 से 2029 के दौरान भी कंपनी 18.6 से 19.1 प्रतिशत का स्वस्थ ROAE बनाए रखेगी जो 270 रुपये के टारगेट प्राइस को सही ठहराता है। यह टारगेट प्राइस 45% अपसाइड दिखाता है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।