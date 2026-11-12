Cement Stocks: सीमेंट की कीमतें बढ़ीं, अब शेयरों की बारी? UltraTech से JK Cement तक... Motilal Oswal ने चुने ये स्टॉक्स

Cement Stocks: सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बाद इस सेक्टर की कंपनियों के लिए कमाई और मार्जिन में सुधार की उम्मीदें बढ़ गईं हैं। अक्टूबर में देश के कई बाजारों में सीमेंट के दाम प्रति बोरी ₹10 से ₹15 तक बढ़े हैं और ज्यादातर जगह यह बढ़ोतरी कायम भी रही है। इसी बदलते बाजार माहौल के बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सीमेंट सेक्टर के कुछ शेयरों पर भरोसा जताया है। उसकी पसंद में अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट और जेएसडब्ल्यू सीमेंट शामिल हैं।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मांग में सुधार देखने को मिलेगा। इसका बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, आवास क्षेत्र की गतिविधियां और निजी क्षेत्र का खर्च होगा। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि सुधार की गति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकती है। साथ ही, मार्जिन में सुधार की प्रक्रिया धीरे-धीरे होने की संभावना है, क्योंकि ईंधन की ऊंची लागत और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन (स्प्रेड) पर दबाव बना रह सकता है।

देश के कई इलाकों में बढ़े सीमेंट के दाम फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, दक्षिण भारत में, अक्टूबर महीने में सीमेंट की औसत कीमत में 11 रुपये प्रति बोरी या 4% की बढ़ोतरी हुई। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में कीमतों में 20 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चेन्नई और बेंगलुरु में कीमतों में 10 रुपये प्रति बोरी का इजाफा हुआ। पूर्व में सितंबर तिमाही के दौरान कीमतों में कमजोरी के बाद, अक्टूबर में सीमेंट की औसत कीमतों में 13 रुपये प्रति बोरी यानी करीब 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि बल्क डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बिक्री के कारण नॉन-ट्रेड कीमतों में भी 20 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि हुई है। हालांकि, मौजूदा कीमतों को बनाए रखने के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर और प्रोजेक्ट्स के लिए तय किए गए रेट्स पर नजर रखना जरूरी होगा।

पश्चिम भारत में बढ़े सीमेंट के दाम पिछले महीने पश्चिमी भारत में सीमेंट की औसत कीमत में 8 रुपये प्रति बोरी यानी करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र और गुजरात के बाजारों में कीमतों का बढ़ना था। मजदूरों के पलायन और कम बारिश के कारण सीमेंट की मांग पर अस्थायी असर पड़ा है। लिहाजा निकट भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी के आसार बेहद कम हैं।

उत्तर भारत में सीमेंट निर्माताओं ने अक्टूबर के दौरान दो बार कीमतों में इजाफा किया है। इसमें हर बार 5 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी की गई। मध्य क्षेत्र में कीमतें 4 रुपये प्रति बोरी यानी 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

क्या ईंधन की ऊंची कीमतों से मिलेगी राहत सीमेंट कंपनियों के लिए ईंधन की लागत एक बड़ा खर्च है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आयातित पेटकोक की कीमत 188-190 डॉलर प्रति टन और दक्षिण अफ्रीकी पेटकोक की कीमत करीब 128 डॉलर प्रति टन बनी हुई थी। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से आने वाले समय में ईंधन लागत कम होने की उम्मीद बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल का भाव घटकर करीब 96 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। पेटकोक कच्चे तेल के शोधन के दौरान बनने वाला उत्पाद है, इसलिए दोनों की कीमतों में आमतौर पर संबंध रहता है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि कच्चे तेल में गिरावट का असर कुछ समय बाद पेटकोक की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। कोयले की कीमतों में भी इसी दिशा में बदलाव की संभावना है। हालांकि, ईंधन लागत में राहत मिलने का फायदा कंपनियों को तुरंत नहीं मिलेगा।

सीमेंट कंपनियों के सामने हैं ये जोखिम मोतीलाल ओसवाल ने सीमेंट सेक्टर के लिए कुछ जोखिम भी बताए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध, मानसून में लंबे समय तक व्यवधान और कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा होने से मांग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के देरी होने पर सीमेंट की खपत और कंपनियों की बिक्री की मात्रा पर असर पड़ सकता है।

ब्रोकरेज के टॉप 3 सीमेंट पिक्स 1. अल्ट्राटेक सीमेंट ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने सीमेंट सेक्टर कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है। फर्म ने शेयर का मौजूदा बाजार भाव (CMP) करीब 12300 रुपये है। ब्रोकरेज ने इसके लिए ₹13,220 का टारगेट प्राइस तय किया है।

2. JK सीमेंट JK Cement शेयर का मौजूदा बाजार भाव (CMP) ₹5249 है। ब्रोकरेज ने इसके लिए ₹5,960 का टारगेट प्राइस दिया है।

3. JSW सीमेंट ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने सीमेंट सेक्टर कंपनी JSW सीमेंट को चुना है। इसका मौजूदा भाव 125 रुपये है। ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए ₹140 का टारगेट प्राइस दिया है।