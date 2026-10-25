China's Stock Crash: चीन के शेयर बाजार में $3.5 ट्रिलियन स्वाहा! शेयर सस्ते, फिर भी निवेशक खरीदने से क्यों कतरा रहे हैं?

China's Stock Crash: चीनी शेयरों में निराशा छाई हुई है और बिकवाली का दौर थमता नहीं दिख रहा है। निवेशक एक ऐसी अर्थव्यवस्था की हकीकत का सामना कर रहे हैं जो इतनी कमजोर है कि इससे कंपनियों के मुनाफे घट रहे हैं, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं कि सरकार को कोई बड़ा नया प्रोत्साहन पैकेज (स्टिमुलस) देना पड़े। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इक्विटी बाजार में मई के अपने उच्चतम स्तर से 3.5 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है।

पिछले हफ्ते यह गिरावट और तेज हो गई, जिससे चीन का बेंचमार्क CSI 300 इंडेक्स 'बियर मार्केट' (मंदी के दौर) में पहुंच गया चला गया। वहीं हॉन्गकॉन्ग के टेक्नोलॉजी सेक्टर का इंडेक्स भी इस कदर नीचे आ गया है कि दो साल पहले बीजिंग की ओर से विकास को बढ़ावा देने के लिए दिए गए बड़े पैकेज के बाद से हुई सारी बढ़त लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है।

क्या गिर रही है चीन की अर्थव्यस्था? लंबे समय से चली आ रही खपत में कमी और कंपनियों के बीच 'सबसे सस्ता बनने की होड़' (race-to-the-bottom) से निवेशकों में निराशा फैल गई है। बैंकों से लेकर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों और AI मॉडल डेवलपर्स तक, हर उद्योग की कमाई पर यह मॉडल भारी पड़ रहा है। इधर नेतृत्व अपनी उस अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। चीन की अर्थव्यस्था धीरे - धीरे नीचे की ओर जा रही है।

तिमाही नतीजे निराशजनक रहे तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत निराशाजनक रही। बैटरी बनाने वाली दिग्गज कंपनी 'कंटेंपरेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड' (CATL) का मुनाफा उम्मीद से कम रहा। इससे संकेत मिलते हैं कि मांग में कमजोरी आई है। वहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च के अंत से MSCI चाइना इंडेक्स की कंपनियों के लिए 2026 की अनुमानित कमाई में 4% से अधिक की गिरावट आई है। हैंग सेंग टेक इंडेक्स में 13 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। बता दें कि इस इंडेक्स में मुख्य रूप से चीनी इंटरनेट कंपनियां शामिल हैं । ये कंपनियां ई-कॉमर्स में कीमतों की जंग (प्राइस वॉर) में उलझी हुई हैं।

ब्लूमबर्ग की गणना के अनुसार, कम की गई उम्मीदों के बावजूद, MSCI चीन की जिन कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं, वे आम अनुमानों से औसतन 9% पीछे रह गई हैं। यह पिछले दो वर्षों में दूसरी सबसे खराब तिमाही रही है, जिसमें नतीजे उम्मीदों से काफी कम रहे हैं। इनमें से, AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी 'चाइना मोबाइल लिमिटेड' का जनवरी-सितंबर के दौरान नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8% गिर गया। बताया जा रहा है कि लागत में दबाव के कारण यह गिरावट आई है। वहीं प्रमुख मैटेरियल कंपनी 'गानफेंग लिथियम ग्रुप कंपनी' का प्रदर्शन भी कीमतों में गिरावट के चलते अनुमानों से कम रहा।

मुनाफे पर बढ़ा दबाव कमाई के दबाव के कारण कंपनियों, खासकर चीन की बड़ी इंटरनेट कंपनियों के पास नकदी की भारी कमी हो गई है। ये कंपनियां महंगे AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एक-दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ऐसे में से कुछ कंपनियों को फंड जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट की ओर रूख करना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने 10 अरब डॉलर के शेयर बेचे (फॉलो-ऑन स्टॉक सेल), जिससे शेयरों की वैल्यू और कम हो गई।

NDTV प्रॉफिट में छपी खबर के मुताबिक, सुमितोमो मित्सुई डीएस एसेट मैनेजमेंट के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर स्टेनली टैंग का कहना है कि मैं हमेशा चीन के मुकाबले जापान, कोरिया और ताइवान की कंपनियों को प्राथमिकता दूंगा। इसकी वजह ये है कि उनकी कमाई बेहतर है। अगर आप मुझसे पूछें कि चीन क्या कर सकता है, तो कुछ भी सोचना मुश्किल है। यहां तक ​​कि तकनीक का और अधिक लोकलाइजेशन (स्थानीयकरण) भी शेयर की कीमतों को बढ़ाने में शायद ही कोई मदद कर पाए।

चीनी सरकार हुई एक्टिव निवेशकों का घटता भरोसा अन्य पैमानों से भी साफ नजर आ रहा है। चीन के घरेलू शेयर बाजार में कारोबार (टर्नओवर) पिछले साल जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर के आसपास है, जबकि मार्जिन ट्रेड भी एक साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इधर बाजार में आई इस गिरावट को देखते हुए, अधिकारियों ने 'नेशनल टीम' के नाम से सरकारी फंड को एक्टिव कर दिया है, ताकि शेयरों की कीमतों को बेकाबू होने से रोका जा सके। चीन की अर्थव्यवस्था की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 4.5% वृद्धि हुई। इससे 2026 के पहले नौ महीनों की वृद्धि सरकार के 4.5% से 5% के सालाना लक्ष्य के दायरे में लौट आई।