China's Stock Crash: चीन के शेयर बाजार में $3.5 ट्रिलियन स्वाहा! शेयर सस्ते, फिर भी निवेशक खरीदने से क्यों कतरा रहे हैं?

China's Stock Crash: चीनी शेयरों में निराशा छाई हुई है और बिकवाली का दौर थमता नहीं दिख रहा है। निवेशक एक ऐसी अर्थव्यवस्था की हकीकत का सामना कर रहे हैं जो इतनी कमजोर है कि इससे कंपनियों के मुनाफे घट रहे हैं, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं कि सरकार को कोई बड़ा नया प्रोत्साहन पैकेज (स्टिमुलस) देना पड़े। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इक्विटी बाजार में मई के अपने उच्चतम स्तर से 3.5 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है।

Advertisement

पिछले हफ्ते यह गिरावट और तेज हो गई, जिससे चीन का बेंचमार्क CSI 300 इंडेक्स 'बियर मार्केट' (मंदी के दौर) में पहुंच गया चला गया। वहीं हॉन्गकॉन्ग के टेक्नोलॉजी सेक्टर का इंडेक्स भी इस कदर नीचे आ गया है कि दो साल पहले बीजिंग की ओर से विकास को बढ़ावा देने के लिए दिए गए बड़े पैकेज के बाद से हुई सारी बढ़त लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है।

क्या गिर रही है चीन की अर्थव्यस्था? लंबे समय से चली आ रही खपत में कमी और कंपनियों के बीच 'सबसे सस्ता बनने की होड़' (race-to-the-bottom) से निवेशकों में निराशा फैल गई है। बैंकों से लेकर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों और AI मॉडल डेवलपर्स तक, हर उद्योग की कमाई पर यह मॉडल भारी पड़ रहा है। इधर नेतृत्व अपनी उस अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है। चीन की अर्थव्यस्था धीरे - धीरे नीचे की ओर जा रही है।

Advertisement

तिमाही नतीजे निराशजनक रहे तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत निराशाजनक रही। बैटरी बनाने वाली दिग्गज कंपनी 'कंटेंपरेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड' (CATL) का मुनाफा उम्मीद से कम रहा। इससे संकेत मिलते हैं कि मांग में कमजोरी आई है। वहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च के अंत से MSCI चाइना इंडेक्स की कंपनियों के लिए 2026 की अनुमानित कमाई में 4% से अधिक की गिरावट आई है। हैंग सेंग टेक इंडेक्स में 13 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। बता दें कि इस इंडेक्स में मुख्य रूप से चीनी इंटरनेट कंपनियां शामिल हैं । ये कंपनियां ई-कॉमर्स में कीमतों की जंग (प्राइस वॉर) में उलझी हुई हैं।

ब्लूमबर्ग की गणना के अनुसार, कम की गई उम्मीदों के बावजूद, MSCI चीन की जिन कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं, वे आम अनुमानों से औसतन 9% पीछे रह गई हैं। यह पिछले दो वर्षों में दूसरी सबसे खराब तिमाही रही है, जिसमें नतीजे उम्मीदों से काफी कम रहे हैं। इनमें से, AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी 'चाइना मोबाइल लिमिटेड' का जनवरी-सितंबर के दौरान नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8% गिर गया। बताया जा रहा है कि लागत में दबाव के कारण यह गिरावट आई है। वहीं प्रमुख मैटेरियल कंपनी 'गानफेंग लिथियम ग्रुप कंपनी' का प्रदर्शन भी कीमतों में गिरावट के चलते अनुमानों से कम रहा।

Advertisement

मुनाफे पर बढ़ा दबाव कमाई के दबाव के कारण कंपनियों, खासकर चीन की बड़ी इंटरनेट कंपनियों के पास नकदी की भारी कमी हो गई है। ये कंपनियां महंगे AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एक-दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ऐसे में से कुछ कंपनियों को फंड जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट की ओर रूख करना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने 10 अरब डॉलर के शेयर बेचे (फॉलो-ऑन स्टॉक सेल), जिससे शेयरों की वैल्यू और कम हो गई।

NDTV प्रॉफिट में छपी खबर के मुताबिक, सुमितोमो मित्सुई डीएस एसेट मैनेजमेंट के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर स्टेनली टैंग का कहना है कि मैं हमेशा चीन के मुकाबले जापान, कोरिया और ताइवान की कंपनियों को प्राथमिकता दूंगा। इसकी वजह ये है कि उनकी कमाई बेहतर है। अगर आप मुझसे पूछें कि चीन क्या कर सकता है, तो कुछ भी सोचना मुश्किल है। यहां तक ​​कि तकनीक का और अधिक लोकलाइजेशन (स्थानीयकरण) भी शेयर की कीमतों को बढ़ाने में शायद ही कोई मदद कर पाए।

Advertisement

चीनी सरकार हुई एक्टिव निवेशकों का घटता भरोसा अन्य पैमानों से भी साफ नजर आ रहा है। चीन के घरेलू शेयर बाजार में कारोबार (टर्नओवर) पिछले साल जुलाई के बाद के सबसे निचले स्तर के आसपास है, जबकि मार्जिन ट्रेड भी एक साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इधर बाजार में आई इस गिरावट को देखते हुए, अधिकारियों ने 'नेशनल टीम' के नाम से सरकारी फंड को एक्टिव कर दिया है, ताकि शेयरों की कीमतों को बेकाबू होने से रोका जा सके। चीन की अर्थव्यवस्था की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 4.5% वृद्धि हुई। इससे 2026 के पहले नौ महीनों की वृद्धि सरकार के 4.5% से 5% के सालाना लक्ष्य के दायरे में लौट आई।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।