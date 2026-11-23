Dot-Com Crash vs AI Stocks Crash: अमेरिकी शेयर बाजार में चिप कंपनियों की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इसकी तुलना साल 2000 के डॉट-कॉम संकट से शुरू हो गई है। इंटेल और एनवीडिया जैसे बड़े नाम अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहे हैं। इंटेल की गिरावट इस साल 64% तक पहुंच गई है, जबकि एनवीडिया अपने उच्चतम स्तर से 48% नीचे है।

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साल 2000 में डॉट-कॉम संकट के दौरान इंटेल का शेयर करीब 60% और एनवीडिया का 62% गिरा था। यानी दोनों दौर में गिरावट का स्तर काफी करीब है। इससे निवेशकों के बीच यह आशंका बढ़ी है कि एआई को लेकर बनी उम्मीदों पर कहीं जरूरत से ज्यादा मूल्यांकन तो नहीं हो गया।

2000 और 2026 की गिरावट में कितना अंतर?

कंपनी 2000 में उच्चतम स्तर से गिरावट 2026 में उच्चतम स्तर से गिरावट Intel 60% 64% Nvidia 62% 48% Oracle 37% 60% Cisco 52% 30% Micron 63% 53% Qualcomm 54% 42%

AI निवेश और डॉट-कॉम दौर में क्या समानता है? CNBC TV 18 में छपी खबर के मुताबिक, डॉट-कॉम दौर में कंपनियां इंटरनेट के विस्तार के लिए फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भारी खर्च कर रही थीं। निवेश का आधार यह उम्मीद थी कि इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा और आगे चलकर इससे बड़ा कारोबार बनेगा। आज इसी तरह का निवेश एआई के लिए हो रहा है।

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कंपनियां डेटा सेंटर, एडवांस्ड चिप और कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने पर बड़ी रकम खर्च कर रही हैं। दोनों दौर में भविष्य की मांग को देखते हुए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जोखिम यह है कि अगर इस निवेश से अपेक्षित कमाई नहीं हुई, तो कंपनियों के मुनाफे और शेयर मूल्यांकन पर दबाव आ सकता है।

Nvidia की फंडिंग पर भी बाजार की नजर इस तुलना का एक अहम पहलू निवेश के फाइनेंसिंग से जुड़ा है। डॉट-कॉम दौर में उपकरण बनाने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती थीं। मौजूदा एआई साइकिल में एनवीडिया ने भी कुछ ग्राहक कंपनियों में निवेश किया है और डेटा सेंटर परियोजनाओं में फाइनेंस भी किया है।

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अब निवेशक यह देख रहे हैं कि कंपनी आगे भी इस तरह का समर्थन जारी रखेगी या नहीं। अगर फंडिंग में कमी आती है या ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसका असर चिप कंपनियों की बिक्री और भविष्य की कमाई के अनुमान पर भी होगा।

साल 2000 के क्रैश से यह बात निकलकर सामने आई कि किसी तकनीक की सफलता का मतलब यह नहीं है कि उसमें निवेश करने वाले निवेशकों को अपने आप मुनाफा मिल ही जाएगा, भले ही उस तकनीक को लेकर बाजार में बूम यानी भारी तेजी क्यों न हो। एआई के इस दौर में निवेशकों को कर्ज के लेवल और कैश फ्लो के साथ-साथ निवेश को पेमेंट करने वाले ग्राहकों और टिकाऊ रेवेन्यू में बदलने की क्षमता पर नजर रखनी चाहिए।

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इस बार 2000 जैसे हालात क्यों नहीं हैं? मौजूदा दौर और डॉट-कॉम संकट के बीच सबसे बड़ा अंतर बड़ी टेक कंपनियों की वित्तीय स्थिति है। आज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाली कंपनियां बड़े कारोबार और मजबूत नकदी प्रवाह वाली हैं। इसके उलट, 2000 के दौर में कई इंटरनेट कंपनियों के पास स्थायी कमाई का मॉडल नहीं था और वे लगातार पूंजी जुटाने पर निर्भर थीं। टेक शेयरों में गिरावट भी अभी समान रूप से नहीं फैली है।

एप्पल (Apple) अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 5%, माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) 13% और एमेजन (Amazon) 14% नीचे हैं। डॉट-कॉम संकट के दौरान इन कंपनियों के शेयरों में करीब 60% से 80% तक गिरावट आई थी। कुल मिलाकर दबाव मुख्य रूप से एआई और चिप से जुड़े शेयरों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि, अगर यह बिकवाली दूसरे सेक्टरों तक पहुंचती है और कंपनियां निवेश घटाने लगती हैं, तो बाजार के लिए जोखिम बढ़ सकता है।

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इन 3 बातों पर निवेशक ध्यान रखें चिप शेयरों में आगे की दिशा तय करने में तीन बातें अहम रहेंगी। पहली, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाली कंपनियों का कर्ज कितना बढ़ रहा है। दूसरी, क्या यह निवेश वास्तविक नकदी प्रवाह और राजस्व में बदल रहा है। तीसरी, क्या एआई सेवाओं और डेटा सेंटर की मांग मौजूदा निवेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है।

डॉट-कॉम संकट की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी तकनीक का भविष्य मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि उससे जुड़ा हर शेयर सही कीमत पर कारोबार कर रहा है। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, लेकिन उस दौर में ऊंचे वैल्यूएशन पर निवेश करने वालों को भारी नुकसान हुआ था।

एआई के साथ भी निवेशकों को तकनीक की संभावनाओं के साथ कंपनियों की कमाई और शेयर के वैल्यूएशन पर ध्यान देना होगा। फिलहाल चिप शेयरों की गिरावट को 2000 जैसे संकट की वापसी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एआई पर भारी खर्च और उससे होने वाली कमाई के बीच अंतर बाजार के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।