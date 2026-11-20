Stocks To Watch Today: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आज कुछ शेयरों पर नजर रख सकते हैं। शुक्रवार को कई कंपनियों के शेयरों में कॉरपोरेट अपडेट, नए ऑर्डर, निवेश, अधिग्रहण की वजह से एक्शन देखने को मिल सकता है। इन कंपनियों में Coal India, Paytm, Urban Company, NLC India, Voltas, JK Cement, Ashoka Buildcon और Firstsource Solutions समेत कई शेयर शामिल हैं। गुरुवार को मार्केट बंद होने के बाद इन कंपनियों को लेकर कुछ न कुछ अपडेट आए हैं, जिसकी वजह से आज ये सारे शेयर निवेशकों की नजर पर रहेंगे।
|कंपनी का नाम
|क्यों रहेंगे फोकस में?
|Coal India
|रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट लगाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से LoI मिला। प्लांट की क्षमता 1,200 टन सालाना होगी।
|Paytm
|Paytm Singapore, CardUp में 19.1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी।
|Urban Company
|कंपनी ने 156 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.60 करोड़ शेयर आवंटित कर QIP पूरा किया।
|NLC India
|सब्सिडियरी NLC Renewables ने 3,300 करोड़ रुपये तक के फ्रेश इश्यू के साथ IPO के लिए DRHP दाखिल किया।
|Voltas
|Atomberg के साथ 50:50 जॉइंट वेंचर बनाया। दोनों कंपनियां नई इकाई में 100-100 करोड़ रुपये तक निवेश करेंगी।
|JK Cement
|रिन्यूएबल एनर्जी SPV में 27.03% हिस्सेदारी 5.14 करोड़ रुपये में खरीदी।
|Ashoka Buildcon
|सऊदी अरब में 846.38 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट रद्द हो गया।
|Dilip Buildcon
|गुरुग्राम मेट्रो रेल से 419.47 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला। प्रोजेक्ट 21 महीने में पूरा करना है।
|Firstsource Solutions
|SEW.AI के साथ पार्टनरशिप कर यूटिलिटी सेक्टर के लिए AI आधारित सॉल्यूशन लॉन्च किए।
बता दें कि इन सभी कंपनियों में आज एक्शन दिख सकता है, लेकिन किसी शेयर में तेजी या गिरावट की गारंटी नहीं है। निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और बाजार के रुझान को जरूर देखें।
वहीं शेयर बाजार में आज गिरावट का संकेत देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों के बीच आज 20 नवंबर को गिफ्ट निफ्टी 170 अंक गिरकर 25,363 पर कारोबार कर रहा है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी के कमजोर शुरुआत करने के संकेत मिल रहे हैं।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।