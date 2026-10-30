Coal India में छप्परफाड़ कमाई का मौका! ब्रोकरेज ने दिया BUY का सिग्नल, टारगेट 500 के पार

Coal India Target Price: वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद शेयर बाजार में निवेशकों की नजर एक बार फिर से कोल इंडिया के शेयरों पर टिक गई है। वहीं इसी बीच ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने कंपनी के शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए नया टारगेट दिया है। फर्म ने 522 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 30 अक्टूबर 2026 को शेयर 389 रुपये पर बंद हुआ है।
Elara Capital ने कोल इंडिया के शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है और 522 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कोयले की मजबूत मांग, उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी, बेहतर परिवहन और सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट से आने वाले समय में कारोबार को सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी से सालाना 26-27 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड मिलने की संभावना भी जताई गई है। मौजूदा भाव के आधार पर यह करीब 6 फीसदी की डिविडेंड यील्ड बनती है।
वहीं ब्रोकरेज ने FY27 के लिए अपनी कमाई के अनुमान में 4 फीसदी की कटौती की है, जबकि FY28 और FY29 के अनुमानों में क्रमशः 1.1 फीसदी और 1.9 फीसदी की बढ़ोतरी की है। ऐसे में ब्रोकरेज ने 522 रुपये के टारगेट के साथ BUY की सलाह दोहराई है।
|आंकड़े ( ₹ करोड़)
|Q2 FY26
|Q2 FY27
|सालाना बदलाव
|रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
|36,553.07
|44,178.74
|20.90%
|टोटल इनकम
|38,693.53
|46,832.73
|21.00%
|प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT)
|5,991.72
|4,724.30
|-21.20%
|नेट प्रॉफिट (PAT)
|4,167.14
|6,547.43
|57.10%
कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 20.9 फीसदी बढ़कर 44,170 करोड़ रुपये रहा। वहीं कंपनी का EBITDA 28.9 फीसदी की बढ़त के साथ 8,490 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
|अवधि
|बदलाव ( ₹)
|बदलाव (%)
|1 सप्ताह
|-8.6
|-2.14%
|2 सप्ताह
|-25.5
|-6.09%
|1 महीना
|-31.15
|-7.34%
|3 महीने
|-16.5
|-4.02%
|6 महीने
|-86.15
|-17.96%
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