Cochin Shipyard Share: बाजार में तूफानी के बीच धड़ाम हुआ शेयर, 8% टूटा, आपने भी लगाया है पैसा?

Cochin Shipyard Share Price Crash: शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार रैली देखने को मिल रही है। इसी बीच, डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। आज के कारोबार में इसके शेयर 8 प्रतिशत तक लुढ़ककर 1,186.50 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद आई है। दरअसल, रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर आधा रह गया है, जिससे निवेशक भाग रहे हैं।

कंपनी के मुनाफे में 50% की गिरावट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कोचिन शिपयार्ड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 50 प्रतिशत गिरकर 54 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 108 करोड़ रुपये था। खासबात यह है कि रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है। यह 12 प्रतिशत बढ़कर 1,249 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। लेकिन, इस दौरान कंपनी के कुल खर्चों में जबरदस्त उछाल आया है। यह 1,096 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,257 करोड़ रुपये हो गए। इसके अलावा, कंपनी का EBITDA भी 31 प्रतिशत घटकर 51 करोड़ रुपये रह गया और मार्जिन 6.57 प्रतिशत से गिरकर 4.04 प्रतिशत पर आ गया।

निवेशकों को डिविडेंड की राहत कंपनी ने कमोजर नतीजों के बीच कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का राहत दी है। बोर्ड ने 5 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 3 रुपये या 60% का डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 16 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर होंगे, उन्हें 9 दिसंबर 2026 को डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

कोचिन शिपयार्ड शेयर प्राइस ट्रेंड आज सुबह 11:18 बजे के आसपास NSE पर यह स्टॉक 6.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,212.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस साल की शुरुआत से अब तक यह शेयर 23 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 29 प्रतिशत टूट चुका है। 8 मई 2026 को इसने 1,842.80 रुपये का अपना 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, जबकि 27 अक्टूबर 2026 को यह 1,101.20 रुपये के निचले स्तर पर भी गया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का कुल मार्केट कैप 31,898.54 करोड़ रुपये है।