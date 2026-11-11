Cochin Shipyard Share: बाजार में तूफानी के बीच धड़ाम हुआ शेयर, 8% टूटा, आपने भी लगाया है पैसा?

Cochin Shipyard Share Price Crash: शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार रैली देखने को मिल रही है। इसी बीच, डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। आज के कारोबार में इसके शेयर 8 प्रतिशत तक लुढ़ककर 1,186.50 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गए। यह गिरावट कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद आई है। दरअसल, रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर आधा रह गया है, जिससे निवेशक भाग रहे हैं।

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कंपनी के मुनाफे में 50% की गिरावट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कोचिन शिपयार्ड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 50 प्रतिशत गिरकर 54 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 108 करोड़ रुपये था। खासबात यह है कि रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है। यह 12 प्रतिशत बढ़कर 1,249 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। लेकिन, इस दौरान कंपनी के कुल खर्चों में जबरदस्त उछाल आया है। यह 1,096 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,257 करोड़ रुपये हो गए। इसके अलावा, कंपनी का EBITDA भी 31 प्रतिशत घटकर 51 करोड़ रुपये रह गया और मार्जिन 6.57 प्रतिशत से गिरकर 4.04 प्रतिशत पर आ गया।

निवेशकों को डिविडेंड की राहत कंपनी ने कमोजर नतीजों के बीच कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का राहत दी है। बोर्ड ने 5 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 3 रुपये या 60% का डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 16 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर होंगे, उन्हें 9 दिसंबर 2026 को डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

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कोचिन शिपयार्ड शेयर प्राइस ट्रेंड आज सुबह 11:18 बजे के आसपास NSE पर यह स्टॉक 6.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,212.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस साल की शुरुआत से अब तक यह शेयर 23 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 29 प्रतिशत टूट चुका है। 8 मई 2026 को इसने 1,842.80 रुपये का अपना 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, जबकि 27 अक्टूबर 2026 को यह 1,101.20 रुपये के निचले स्तर पर भी गया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का कुल मार्केट कैप 31,898.54 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।