Bonus Share November: क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये फार्मा शेयर? कंपनी देने जा रही है 1:1 बोनस, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट

Concord Biotech Bonus Issue 2026: अगर आप भी शेयर बाजार में मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा रिक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो डिविडेंड और बोनस शेयर शानदार विकल्प के तौर पर काम करते हैं। आज हम एक ऐसी ही कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाले हैं, जिसने बोनस शेयर का ऐलान किया है। बायोफार्मा सेक्टर की कंपनी कॉनकॉर्ड बायोटेक (Concord Biotech) ने शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है। आसान शब्दों में कहें, तो अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है, तो कंपनी आपको एक शेयर मुफ्त में देने वाली हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। आइए जानते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि कॉनकॉर्ड बायोटेक (Concord Biotech) आपको भी एक शेयर पर दूसरा शेयर मुफ्त में दे, तो आपको बोनस इश्यू की तारीख को ध्यान में रखना होगा। कंपनी ने बोनस इश्यू के लिए 4 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। इस तारीख से पहले अगर किसी के डिमैट अकाउंट में कंपनी का शेयर होगा, तो उसे एक शेयर पर दूसरा शेयर फ्री मिलेगा।
कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयरधारकों का एक सवाल ये भी है कि कंपनी उन्हें कब बोनस शेयर देगी। कंपनी के अनुसार, 5 नवंबर को बोनस शेयर अलॉट होगा। ऐसे में दिवाली से पहले कंपनी शेयरधारकों दिवाली गिफ्ट देने जा रही है।
कॉनकॉर्ड बायोटेक का शेयर बीते कुछ दिनों से गिरावट का दौर जारी है। हालांकि अभी भी BSE पर एक शेयर की कीमत 1,245.30 रुपये है।पिछले एक महीने में इसमें करीब 9 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, एक साल का रिटर्न देखें तो शेयर करीब 14 फीसदी नीचे है।
शेयरों में गिरावट के बावजूद भी कंपनी का तिमाही रिजल्ट काफी शानदार रहा। कॉनकॉर्ड बायोटेक का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा 70.65 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 63.58 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं कंपनी की कमाई में भी इजाफा हुआ है। दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 309 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल सितंबर तिमाही में यह 247 करोड़ रुपये था।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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