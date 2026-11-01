Bonus Share November: क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये फार्मा शेयर? कंपनी देने जा रही है 1:1 बोनस, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट

Concord Biotech Bonus Issue 2026: अगर आप भी शेयर बाजार में मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा रिक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो डिविडेंड और बोनस शेयर शानदार विकल्प के तौर पर काम करते हैं। आज हम एक ऐसी ही कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाले हैं, जिसने बोनस शेयर का ऐलान किया है। बायोफार्मा सेक्टर की कंपनी कॉनकॉर्ड बायोटेक (Concord Biotech) ने शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है। आसान शब्दों में कहें, तो अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है, तो कंपनी आपको एक शेयर मुफ्त में देने वाली हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। आइए जानते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि कॉनकॉर्ड बायोटेक (Concord Biotech) आपको भी एक शेयर पर दूसरा शेयर मुफ्त में दे, तो आपको बोनस इश्यू की तारीख को ध्यान में रखना होगा। कंपनी ने बोनस इश्यू के लिए 4 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। इस तारीख से पहले अगर किसी के डिमैट अकाउंट में कंपनी का शेयर होगा, तो उसे एक शेयर पर दूसरा शेयर फ्री मिलेगा।
कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयरधारकों का एक सवाल ये भी है कि कंपनी उन्हें कब बोनस शेयर देगी। कंपनी के अनुसार, 5 नवंबर को बोनस शेयर अलॉट होगा। ऐसे में दिवाली से पहले कंपनी शेयरधारकों दिवाली गिफ्ट देने जा रही है।
कॉनकॉर्ड बायोटेक का शेयर बीते कुछ दिनों से गिरावट का दौर जारी है। हालांकि अभी भी BSE पर एक शेयर की कीमत 1,245.30 रुपये है।पिछले एक महीने में इसमें करीब 9 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, एक साल का रिटर्न देखें तो शेयर करीब 14 फीसदी नीचे है।
शेयरों में गिरावट के बावजूद भी कंपनी का तिमाही रिजल्ट काफी शानदार रहा। कॉनकॉर्ड बायोटेक का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा 70.65 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 63.58 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं कंपनी की कमाई में भी इजाफा हुआ है। दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 309 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल सितंबर तिमाही में यह 247 करोड़ रुपये था।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।