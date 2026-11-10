Crude Oil Crash: ट्रंप के एक बयान से औंधे मुंह गिरा कच्चा तेल, कल शेयर बाजार में मचेगा तहलका?

Crude Oil Crash | Stock Market Outlook for Tomorrow: ग्लोबल इकोनॉमी से आम आदमी और शेयर बाजार दोनों के लिए राहत भरी खबर आई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इससे लंबे समय से महंगाई का सामना कर रहे बाजारों को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार, 10 नवंबर को ब्रेंट क्रूड फिसलकर लगभग 91 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर आ गया है। वहीं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। मौजूदा समय में कच्चा तेल की कीमतें अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुकी हैं। इस गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है।

Advertisement

ट्रंप के इस बयान से धाराशायी हुए दाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई रोकी जा सकती हैं। अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आए इस बयान से ग्लोबल लेवल पर तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही तेल की सप्लाई रुकने का डर कम हुआ है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेपरस्टोन ग्रुप के स्ट्रैटजिस्ट डिलिन वू ने कहा, कच्चे तेल में आई इस तेज गिरावट ने बाजारों को बड़ी राहत दी है और महंगाई के दबाव को भी हल्का किया है।

ग्लोबल मार्केट्स में लौटी रौनक कच्चे तेल में आई नरमी का पॉजिटिव असर दुनियाभर के शेयर बाजारों पर साफ देखा जा रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजारों में S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि नैस्डैक 100 लगभग फ्लैट बंद हुआ। दूसरी ओर, यूरोपीय शेयर फ्यूचर्स में 0.9 प्रतिशत की शानदार मजबूती देखने को मिली। हालांकि, निवेशक अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं। अमेरिका में अक्टूबर के महंगाई आंकड़े आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीमतें मध्यम गति से बढ़ी होंगी, लेकिन महंगाई का स्तर इतना रह सकता है कि वह अगले महीने होने वाले फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले को प्रभावित करे।

Advertisement

कल भारतीय बाजार में मचेगा तहलका? भारतीय शेयर बाजार में भी कल यानी बुधवार, 11 नवंबर को पॉजिटिव नोट पर कामकाज की शुरुआत हो सकती है। दरअसल, ग्लोबल लेवल पर कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से महंगाई पर कंट्रोल आएगा और तेल से जुड़ी कंपनियों को राहत मिलेगी। आज, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा की वजह से भारतीय बाजार बंद है।

वहीं, गिफ्ट निफ्टी में तेजी दर्ज की जा रही है। आज गिफ्ट निफ्टी 0.8 प्रतिशत की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। इससे संकेत मिलता है कि बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में तेजी देखने को मिल सकती है। इससे पहले, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में 9 साल बाद सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।