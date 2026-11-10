Stock to Buy: मुनाफा 56% गिरा, फिर भी इस डिफेंस शेयर पर टूटे ब्रोकरेज, दिया 38% की जोरदार तेजी का टार्गेट!

Data Patterns Share Price Target | Stock to Buy: शेयर बाजार में उथल-पुथल के बीच डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए बड़ा संकेत सामने आया है। पिछले सप्ताह, 6 नवंबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों में भारी गिरावट झेलने वाली कंपनी डेटा पैटर्न्स (इंडिया) को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने बेहद पॉजिटिव रुख दिखाया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ते मौकों के दम पर शेयर जल्द ही नए रिकॉर्ड हाई को छू सकता है।

38% तेजी आने की संभावना ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस डिफेंस स्टॉक पर अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है। इसके साथ शेयर प्राइस टार्गेट 5,545 रुपये सेट किया है। यह सोमवार को इसके मौजूदा शेयर प्राइस से करीब 38 फीसदी की संभावित बढ़त का संकेत है।

तिमाही नतीजों में बड़ा झटका सितंबर तिमाही 2026 में डेटा पैटर्न्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 56 फीसदी गिरकर 21.82 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी 57 फीसदी की तेज गिरावट दर्ज की गई और यह 133 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कंपनी का एबिटा (EBITDA) भी 54 फीसदी घटकर 31.13 करोड़ रुपये रह गया, जो जेफरीज के अनुमान से 61 फीसदी कम था। इन कमजोर आंकड़ों के बीच एक राहत भरी बात यह रही कि कंपनी का एबिटा मार्जिन सुधरकर 23.41 फीसदी तक पहुंच गया।

दूसरी छमाही में दिख सकती है तेज रिकवरी नतीजों में आई सुस्ती के बावजूद कंपनी मैनेजमेंट अपने एनुअल टार्गेट्स को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए डेटा पैटर्न्स ने 20 से 25 फीसदी रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है। हालांकि, इस टार्गेट को हासिल करने के लिए वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में कंपनी को 66 से 75 फीसदी की सालाना राजस्व ग्रोथ दर्ज करना होगा।

कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक इस मजबूत अनुमान का आधार कंपनी की ऑर्डर बुक है। कंपनी को पहले से मिले 2,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स के अलावा मौजूदा वित्त वर्ष में 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कंपनी की ऑर्डर बुक में 49 फीसदी हिस्सेदारी अकेले रडार सेगमेंट की है, जबकि बाकी हिस्सा एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, AMC और ऑटोमेटेड टेस्टिंग इक्विपमेंट से जुड़ा है।

लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्या हैं संकेत? जेफरीज का मानना है कि डेट फ्री बैलेंस शीट, 18 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) और वित्त वर्ष 2026 से 2030 के दौरान प्रॉफिट में 2.4 गुना ग्रोथ का अनुमान इस शेयर के प्रीमियम वैल्यूएशन को सही ठहराता है। ब्रोकरेज का तय किया गया 5,545 रुपये का टारगेट एक साल के फॉरवर्ड PE (65x) पर बेस्ड है। यह कंपनी के दिसंबर 2021 में लिस्टिंग के बाद के रिकॉर्ड हाई से 20 फीसदी की छूट पर है।