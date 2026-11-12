Defence Stocks: डिफेंस सेक्टर के इस शेयर पर मोटी कमाई का मौका, चॉइस इंस्टीट्यूशनल को 30% तेजी की उम्मीद

Cochin Shipyard Stock: शेयर बाजार में हालिया गिरावट के बाद सरकारी डिफेंस कंपनी कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) पर ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का भरोसा बढ़ा है। कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे। मुनाफे में करीब 50% की गिरावट आई और ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी दबाव दिखा। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने शेयर की रेटिंग ADD से बढ़ाकर BUY कर दी है।
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹1,565 बरकरार रखा है। शेयर का करेंट प्राइस ₹1196 है। इस भाव से इसमें करीब 30% तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की बड़ी ऑर्डर बुक, रक्षा और व्यावसायिक जहाज निर्माण के अवसर और जहाज मरम्मत कारोबार से शेयरों में तेजी आ सकती है।
कोचीन शिपयार्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 1,249.2 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 1,118.6 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 11.7% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी का मुनाफा कमजोर रहा।
सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 50% घटकर 53.8 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 107.5 करोड़ रुपये था। कंपनी का एबिटा (EBITDA) भी 30.8% घटकर 50.9 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 73.6 करोड़ रुपये था। एबिटा मार्जिन भी 6.6% से घटकर 4.1% पर आ गया। यानी कंपनी की आय बढ़ने के बावजूद ऑपरेशनल लेवल पर मुनाफे का दबाव बढ़ा है।
कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को कोचीन शिपयार्ड की मध्यम अवधि की संभावनाओं पर भरोसा बढ़ा है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी के पास करीब ₹22,125 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के रेवेन्यू का लगभग 4.4 गुना है। कंपनी को रक्षा क्षेत्र के साथ व्यावसायिक जहाज निर्माण में भी नए अवसर मिल रहे हैं।
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कारोबार के प्रदर्शन को अलग-अलग रखा है। तिमाही के दौरान जहाज बनाने के कारोबार का प्रदर्शन कमजोर रहा। इस सेगमेंट में कंपनी को ₹6.1 करोड़ का नुकसान हुआ। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में इससे ₹149.7 करोड़ का मुनाफा हुआ था।
दूसरी ओर जहाजों की मरम्मत के कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट का PBIT दोगुने से ज्यादा बढ़कर ₹143.3 करोड़ हो गया। यानी जहाज बनाने के कारोबार में कमजोरी के बावजूद मरम्मत के काम से कंपनी को अच्छी कमाई हुई।
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