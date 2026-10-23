Defence Stocks: ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने दो जहाज निर्माता कंपनियों सेल (बेचने) की रेटिंग दी है। इनमें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड शामिल है। उनका कहना है कि यह शेयर अभी नीचे आ सकते हैं। इस अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को कंपनी के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा गिर चुके थे।
गोल्डमैन सैक्स ने मझगांव डॉक के लिए ₹1,855 का प्राइस टारगेट तय किया है, जो मौजूदा स्तर से 7% की गिरावट का संकेत मिल रहे हैं। वहीं, गार्डन रीच के लिए ₹1,515 का टारगेट रखा गया है। इसमें मौजूदा स्तर से 24% की गिरावट आ सकती है। ओवरऑल बात करें तो गार्डन रीच को कवर करने वाले 11 एनालिस्ट्स में से 7 ने इसे खरीदारी, 2 ने होल्ड और 2 ने सेल रेटिंग दी है। वहीं मझगांव डॉक को कवर करने वाले 16 एनालिस्ट्स में से 8 ने खरीदारी की सलाह दी है। वहीं 3 ने होल्ड और 5 ने सेल रेटिंग दी है।
गोल्डमैन सैक्स ने अपने नोट में लिखा है कि वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। भारत के घरेलू बाजार में रक्षा और सैन्य जहाजों की हिस्सेदारी लगभग 75% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 22% है। इस वजह से, कंपनी ने भारतीय जहाज निर्माण कारोबार को उतार-चढ़ाव वाला, चक्रीय, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित और लंबा समय लेने वाला व्यवसाय बताया है।
नोट में आगे कहा गया है कि रक्षा संबंधी ऑर्डर निश्चित मूल्य और लागत-प्लस मॉडल पर आधारित होते हैं। इसमें ग्राहकों को अग्रिम भुगतान दिया जाता है, जिसके कारण इन कंपनियों का मुनाफा लागत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। सरकारी बजट और नए ऑर्डर बढ़े तो सेक्टर को सपोर्ट मिलता है। वहीं काम पूरा करने में लगने वाले लंबे समय से भी कमाई पर असर पड़ता है।
गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, दोनों ही अब अपने प्रमुख कार्यक्रमों की डिलीवरी के अंतिम चरण में हैं। नतीजतन, उनका 'बुक-टू-बिल' अनुपात गिरकर अपने निचले स्तर पर आ गया है। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा रिकॉर्ड राजस्व, किसी टिकाऊ गति (सस्टेनेबल मोमेंटम) के बजाय, घटते हुए बैकऑलॉग के संकेत मिल रहे हैं। मझगांव डॉक के लिए ट्रेलिंग बुक-टू-बिल अनुपात गिरकर 1.37x हो गया है, जबकि गार्डन रीच के लिए यह गिरकर 1.81x हो गया है।
आज, 223 अक्तूबर 2026 को सुबह दोपहर 3 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर करीब 1849 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इसमें 76 रुपये की गिरावट आई है। कंपनी के शेयर करीब 4 फीसदी टूट गए हैं। इसी तरह गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर 1862 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इसमें 94 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है। कंपनी के शेयर करीब 5 फीसदी टूट गए हैं।
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