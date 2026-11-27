Defence Stocks to Buy: शेयर बाजार में शुक्रवार को चौतरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। सुबह के कारोबार से ही निवेशकों ने डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में जमकर खरीदारी की। इस तेजी को BEML ने लीड किया। बीईएमएल के शेयर 14 प्रतिशत की छलांग लगाकर 2,378 रुपये के अपने नए 52 वीक हाई लेवल पर पहुंच गए। इसके अलावा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत डायनेमिक्स (BDL) के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत का उछाल आया, जबकि कोचीन शिपयार्ड, BEL और भारत फोर्ज के शेयर भी 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ गए।

बाजार में गिरावट के बावजूद क्यों चढ़े डिफेंस शेयर अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, इस शानदार तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। पहला, हालिया गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी यानी बॉटम फिशिंग। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का भारतीय बाजार में फिर से पैसा लगाना और तीसरा, इन कंपनियों के पास मौजूद मजबूत ऑर्डर बुक है।

उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ समय में डिफेंस शेयरों में भारी बिकवाली हो चुकी है। ऐसे में अब इनमें नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम बची है। विदेशी निवेशक अब बैंकिंग, आईटी और डिफेंस जैसे नकदी से भरपूर सेक्टरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।"

सरकारी बजट और बड़े ऑर्डर्स ने फूंकी जान डिफेंस सेक्टर की इस मजबूती के पीछे सरकार की नीतियों और भारी-भरकम बजट का भी बड़ा हाथ है। आम बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में 2.12 लाख करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इस कुल रकम का करीब 82 प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों को ही मिलेगा।

निवेश के लिए ये हैं बेहतर शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे समय में मजबूत बुक वैल्यू वाले शेयरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेबी (SEBI) रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में HAL की बुक वैल्यू सबसे मजबूत है। निवेशक पोर्टफोलियो को मजबूती देने के लिए HAL के साथ-साथ मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, GRSE, भारत डायनेमिक्स (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) जैसे मजबूत बुनियाद वाले शेयरों पर नजर रख सकते हैं।