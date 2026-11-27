Defence Stocks to Buy: शेयर बाजार में शुक्रवार को चौतरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। सुबह के कारोबार से ही निवेशकों ने डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में जमकर खरीदारी की। इस तेजी को BEML ने लीड किया। बीईएमएल के शेयर 14 प्रतिशत की छलांग लगाकर 2,378 रुपये के अपने नए 52 वीक हाई लेवल पर पहुंच गए। इसके अलावा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत डायनेमिक्स (BDL) के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत का उछाल आया, जबकि कोचीन शिपयार्ड, BEL और भारत फोर्ज के शेयर भी 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ गए।

Advertisement

बाजार में गिरावट के बावजूद क्यों चढ़े डिफेंस शेयर अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, इस शानदार तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। पहला, हालिया गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी यानी बॉटम फिशिंग। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का भारतीय बाजार में फिर से पैसा लगाना और तीसरा, इन कंपनियों के पास मौजूद मजबूत ऑर्डर बुक है।

उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ समय में डिफेंस शेयरों में भारी बिकवाली हो चुकी है। ऐसे में अब इनमें नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम बची है। विदेशी निवेशक अब बैंकिंग, आईटी और डिफेंस जैसे नकदी से भरपूर सेक्टरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।"

सरकारी बजट और बड़े ऑर्डर्स ने फूंकी जान डिफेंस सेक्टर की इस मजबूती के पीछे सरकार की नीतियों और भारी-भरकम बजट का भी बड़ा हाथ है। आम बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में 2.12 लाख करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इस कुल रकम का करीब 82 प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों को ही मिलेगा।

Advertisement

निवेश के लिए ये हैं बेहतर शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे समय में मजबूत बुक वैल्यू वाले शेयरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेबी (SEBI) रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में HAL की बुक वैल्यू सबसे मजबूत है। निवेशक पोर्टफोलियो को मजबूती देने के लिए HAL के साथ-साथ मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, GRSE, भारत डायनेमिक्स (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) जैसे मजबूत बुनियाद वाले शेयरों पर नजर रख सकते हैं।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।