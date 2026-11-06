Dhanteras Stock to Buy: सोने की रिकॉर्ड खरीदारी के बीच चमकेगा यह ज्वैलरी शेयर, एक्सपर्ट ने दिया 28% अपसाइड का टार्गेट

Dhanteras Stock to Buy: आज देश में धनतेरस 2026 मनाया जा रहा है। हर साल की तरह ही इस बार भी ज्वेलरी शॉप पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। आज के दिन गोल्ड में निवेश करने लोग शुभ मानते हैं और यह परंपरा शदियों से चली आ रही है। लेकिन, धनतेरस पर अगर आप केवल सोने के सिक्के या ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए। बाजार में एक तरीका ऐसा भी है जहां सोना खुद आपके पोर्टफोलियो में चमक बिखेर सकता है। त्योहारी सीजन और शादियों की मजबूत डिमांड के दम पर ज्वैलरी कंपनियों के मुनाफे में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक्सपर्ट ने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड (Shringar House of Mangalsutra Ltd) पर भरोसा जताते हुए BUY रेटिंग दी है।

400 रुपये तक जा सकता है शेयर! ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड पर अपनी कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह शेयर अगले कुछ महीनों में 400 रुपये तक जा सकता है, जबकि गुरुवार को यह शेयर 312 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। यानी, इसमें 28 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर अपने टार्गेट को बढ़ाकर 400 रुपये किया, जो पहले 330 रुपये था।

क्यों आई टारगेट में तेजी? ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं। बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्थिर डिमांड और खासकर ब्राइडल ज्वैलरी सेगमेंट से आ रहे मजबूत रेवेन्यू को देखते हुए ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के एडजस्टेड PAT अनुमानों को क्रमशः 17% और 10% बढ़ा दिया है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर DCF आधारित 400 रुपये का यह टारगेट FY28E EPS पर 18.6x के P/E मल्टीपल को दिखाता है। वहीं, 0.6x का PEG रेश्यो बताता है कि ग्रोथ के मुकाबले शेयर का वैल्यूएशन अभी भी बेहद आकर्षक दायरे में है।

श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र शेयर प्रदर्शन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के शेयर आज NSE पर अपने पिछले बंद 312.05 रुपये के मुकाबले 318.85 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि दोपहर 1:15 बजे 0.016 प्रतिशत की गिरावट के साथ 312 रुपये के लेवल पर कामकाज कर रहे थे।

पिछले एक महीने यह शेयर लगभग 40 प्रतिशत की तूफानी तेजी हासिल किया है, जबकि 6 महीने के दौरान 48 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, साल 2026 में अब तक इसने 31 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। इसके अलावा, एक वर्ष की अवधि में इसके शेयर करीब-करीब 40 प्रतिशत चढ़े हैं।