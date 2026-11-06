Dhanteras Stock to Buy: सोने की रिकॉर्ड खरीदारी के बीच चमकेगा यह ज्वैलरी शेयर, एक्सपर्ट ने दिया 28% अपसाइड का टार्गेट

Dhanteras Stock to Buy: आज देश में धनतेरस 2026 मनाया जा रहा है। हर साल की तरह ही इस बार भी ज्वेलरी शॉप पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। आज के दिन गोल्ड में निवेश करने लोग शुभ मानते हैं और यह परंपरा शदियों से चली आ रही है। लेकिन, धनतेरस पर अगर आप केवल सोने के सिक्के या ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए। बाजार में एक तरीका ऐसा भी है जहां सोना खुद आपके पोर्टफोलियो में चमक बिखेर सकता है। त्योहारी सीजन और शादियों की मजबूत डिमांड के दम पर ज्वैलरी कंपनियों के मुनाफे में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक्सपर्ट ने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड (Shringar House of Mangalsutra Ltd) पर भरोसा जताते हुए BUY रेटिंग दी है।

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400 रुपये तक जा सकता है शेयर! ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड पर अपनी कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह शेयर अगले कुछ महीनों में 400 रुपये तक जा सकता है, जबकि गुरुवार को यह शेयर 312 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। यानी, इसमें 28 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर अपने टार्गेट को बढ़ाकर 400 रुपये किया, जो पहले 330 रुपये था।

क्यों आई टारगेट में तेजी? ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं। बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्थिर डिमांड और खासकर ब्राइडल ज्वैलरी सेगमेंट से आ रहे मजबूत रेवेन्यू को देखते हुए ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के एडजस्टेड PAT अनुमानों को क्रमशः 17% और 10% बढ़ा दिया है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर DCF आधारित 400 रुपये का यह टारगेट FY28E EPS पर 18.6x के P/E मल्टीपल को दिखाता है। वहीं, 0.6x का PEG रेश्यो बताता है कि ग्रोथ के मुकाबले शेयर का वैल्यूएशन अभी भी बेहद आकर्षक दायरे में है।

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श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र शेयर प्रदर्शन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के शेयर आज NSE पर अपने पिछले बंद 312.05 रुपये के मुकाबले 318.85 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि दोपहर 1:15 बजे 0.016 प्रतिशत की गिरावट के साथ 312 रुपये के लेवल पर कामकाज कर रहे थे।

पिछले एक महीने यह शेयर लगभग 40 प्रतिशत की तूफानी तेजी हासिल किया है, जबकि 6 महीने के दौरान 48 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, साल 2026 में अब तक इसने 31 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। इसके अलावा, एक वर्ष की अवधि में इसके शेयर करीब-करीब 40 प्रतिशत चढ़े हैं।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।