Dividend Stock: TD Power ने 3 साल में दिया 369% रिटर्न, डिविडेंड का ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट समेत पूरी डिटेल

Dividend Stock: शेयर बाजार में कुछ कंपनियां अपने मजबूत कारोबारी प्रदर्शन के दम पर निवेशकों को लगातार अच्छा रिटर्न देती हैं। टीडी पावर सिस्टम्स (TD Power Systems) ऐसा ही एक शेयर है, जिसने पिछले तीन साल में करीब 369% का रिटर्न दिया है। पिछले हफ्ते कंपनी के शेयरों में 10.56% की तेजी रही। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट नजदीक ही आ रही है। ऐसे में कंपनी के शेयर फिर से निवेशकों के बीच रडार में आ सकते हैं।
शुक्रवार के कारोबारी सत्र में TD पावर सिस्टम्स के शेयर की कीमत 1.85% बढ़कर बंद हुई। पिछले एक महीने में इसके शेयर की कीमत में 10.56% की तेजी आई है। SBI सिक्योरिटीज के अनुसार, Q2FY27 के मजबूत नतीजों, ऑर्डर बुक की अच्छी स्थिति से कंपनी के आउटलुक में मजबूती आई है। SBI सिक्योरिटीज ने उम्मीद जताई है कि इस स्टॉक पर 14 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ सकती है।
सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन और मार्जिन में बढ़ोतरी से TD पावर सिस्टम्स की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। मैनेजमेंट का कहना है कि पेंडिंग ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा अगले 12 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा।
कंपनी के कारोबार में बिजली उत्पादन, ग्रिड स्थिरता और डेटा सेंटर से जुड़ी बिजली की मांग अहम भूमिका निभा रही है। SBI Securities के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बड़े डेटा सेंटरों के लिए बिजली की बढ़ती जरूरत, ग्रिड को स्थिर रखने वाले उपकरणों की मांग और स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव से कंपनी के ऑर्डर में इजाफा हो सकता है।
SBI सिक्योरिटीज ने इस शेयर के लिए 'खरीदने' (Buy) की सलाह दी है। इसका टारगेट प्राइस ₹732 प्रति शेयर तय किया है। SBI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, " ₹638 के मौजूदा भाव (CMP) पर, यह शेयर FY27E/FY28E के लिए क्रमशः 51.8x/41.8x के P/E पर ट्रेड कर रहा है।
कंपनी ने डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए बुधवार, 18 नवंबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.65 रुपये के डिविडेंड को मंजूरी दी है।
शुक्रवार, 13 नवंबर को BSE पर यह शेयर 1.85% की बढ़त के साथ ₹637.55 पर बंद हुआ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹20,493.97 करोड़ रहा। पिछले एक हफ्ते में इसके शेयर की कीमत में 10.56%, 2026 में अब तक 89.42%, एक साल में 63.97% और तीन सालों में 368.87% (लगभग 369%) की तेजी आई है।
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