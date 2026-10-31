Dividend Stocks Alert: 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट, Colgate से Tanla तक... इन 4 शेयरों पर मिलेगा डिविडेंड

Dividend Stocks Alert: कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड, रूट मोबाइल लिमिटेड और टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में सुर्खियों में में रहेंगे। इसकी वजह ये है कि इन कंपनियों के लिए डिविडेंड की 'रिकॉर्ड डेट' तय की गई है। इन कंपनियों ने डिविडेंड पाने के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए सोमवार, 2 नवंबर को 'रिकॉर्ड डेट' के रूप में निर्धारित किया है। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड पाने के योग्य होने के लिए, निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट से पहले ये शेयर होना चाहिए।
इस लिस्ट में कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग, रूट मोबाइल और टैनला प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इन कंपनियों ने प्रति शेयर ₹2 से लेकर ₹24 तक डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि, निवेशकों के लिए एक जरूरी बात यह है कि डिविडेंड पाने की पात्रता तय करने के लिए शेयर खरीदने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। ऐसे में अब शेयर खरीदने वाले निवेशकों को घोषित डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा।
कोलगेट पामोलिव ने पिछले हफ्ते, 22 अक्टूबर को, प्रति इक्विटी शेयर ₹24 का डिविडेंड देने की घोषणा की। बोर्ड ने 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को BSE पर कोलगेट पामोलिव के शेयर की कीमत 2.16% गिरकर ₹1594.70 प्रति शेयर पर बंद हुई। कंपनी का मार्केट कैप (MCap) ₹43,373.55 करोड़ रहा।
पिट्टी इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹5 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹2 का अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) मंजूर किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। BSE पर यह स्टॉक 3.58% गिरकर ₹851.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप (Mcap) ₹3,206.20 करोड़ रहा।
रूट मोबाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹4 का डिविडेंड घोषित किया है। बोर्ड ने सोमवार, 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को BSE पर यह शेयर 2.89% गिरकर ₹439.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹2,768.99 करोड़ रहा।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अक्टूबर में प्रति शेयर ₹6 का डिविडेंड मंजूर किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 2 नवंबर की तारीख तय की है। शुक्रवार को टैनला प्लेटफॉर्म्स का शेयर 2.89% गिरकर ₹439.50 पर बंद हुआ।
|Company Name
|Dividend Per Share
|Record Date
|Colgate-Palmolive (India)
|₹24
|2 November 2026
|Pitti Engineering
|₹2
|2 November 2026
|Route Mobile
|₹4
|2 November 2026
|Tanla Platforms
|₹6
|2 November 2026
सोमवार, 2 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली चार कंपनियों में से, कोलगेट पामोलिव (इंडिया) ने सबसे ज़्यादा पेआउट, यानी प्रति शेयर ₹24 देने की घोषणा की है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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