Dividend Stocks Alert: 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट, Colgate से Tanla तक... इन 4 शेयरों पर मिलेगा डिविडेंड

Dividend Stocks Alert: कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड, रूट मोबाइल लिमिटेड और टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में सुर्खियों में में रहेंगे। इसकी वजह ये है कि इन कंपनियों के लिए डिविडेंड की 'रिकॉर्ड डेट' तय की गई है। इन कंपनियों ने डिविडेंड पाने के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए सोमवार, 2 नवंबर को 'रिकॉर्ड डेट' के रूप में निर्धारित किया है। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड पाने के योग्य होने के लिए, निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट से पहले ये शेयर होना चाहिए।
इस लिस्ट में कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग, रूट मोबाइल और टैनला प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इन कंपनियों ने प्रति शेयर ₹2 से लेकर ₹24 तक डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि, निवेशकों के लिए एक जरूरी बात यह है कि डिविडेंड पाने की पात्रता तय करने के लिए शेयर खरीदने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। ऐसे में अब शेयर खरीदने वाले निवेशकों को घोषित डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा।
कोलगेट पामोलिव ने पिछले हफ्ते, 22 अक्टूबर को, प्रति इक्विटी शेयर ₹24 का डिविडेंड देने की घोषणा की। बोर्ड ने 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को BSE पर कोलगेट पामोलिव के शेयर की कीमत 2.16% गिरकर ₹1594.70 प्रति शेयर पर बंद हुई। कंपनी का मार्केट कैप (MCap) ₹43,373.55 करोड़ रहा।
पिट्टी इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹5 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹2 का अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) मंजूर किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। BSE पर यह स्टॉक 3.58% गिरकर ₹851.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप (Mcap) ₹3,206.20 करोड़ रहा।
रूट मोबाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹4 का डिविडेंड घोषित किया है। बोर्ड ने सोमवार, 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को BSE पर यह शेयर 2.89% गिरकर ₹439.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹2,768.99 करोड़ रहा।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अक्टूबर में प्रति शेयर ₹6 का डिविडेंड मंजूर किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 2 नवंबर की तारीख तय की है। शुक्रवार को टैनला प्लेटफॉर्म्स का शेयर 2.89% गिरकर ₹439.50 पर बंद हुआ।
|Company Name
|Dividend Per Share
|Record Date
|Colgate-Palmolive (India)
|₹24
|2 November 2026
|Pitti Engineering
|₹2
|2 November 2026
|Route Mobile
|₹4
|2 November 2026
|Tanla Platforms
|₹6
|2 November 2026
सोमवार, 2 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली चार कंपनियों में से, कोलगेट पामोलिव (इंडिया) ने सबसे ज़्यादा पेआउट, यानी प्रति शेयर ₹24 देने की घोषणा की है।
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