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Dividend Stocks Alert: 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट, Colgate से Tanla तक... इन 4 शेयरों पर मिलेगा डिविडेंड

Dividend Stocks: शेयर बाजार में चार कंपनियों के शेयर सोमवार, 2 नवंबर को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट को लेकर फोकस में रहेंगे। इनमें कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग, रूट मोबाइल और टैनला प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। कंपनियों ने 2 से 24 प्रति शेयर तक अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड31 Oct 2026, 09:23 AM IST
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Dividend Stocks: कोलगेट पामोलिव का भुगतान सबसे ज्यादा है।
Dividend Stocks: कोलगेट पामोलिव का भुगतान सबसे ज्यादा है।(AI)
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Dividend Stocks Alert: कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड, रूट मोबाइल लिमिटेड और टैनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में सुर्खियों में में रहेंगे। इसकी वजह ये है कि इन कंपनियों के लिए डिविडेंड की 'रिकॉर्ड डेट' तय की गई है। इन कंपनियों ने डिविडेंड पाने के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए सोमवार, 2 नवंबर को 'रिकॉर्ड डेट' के रूप में निर्धारित किया है। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड पाने के योग्य होने के लिए, निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट से पहले ये शेयर होना चाहिए।

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इस लिस्ट में कोलगेट पामोलिव (इंडिया), पिट्टी इंजीनियरिंग, रूट मोबाइल और टैनला प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इन कंपनियों ने प्रति शेयर 2 से लेकर 24 तक डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि, निवेशकों के लिए एक जरूरी बात यह है कि डिविडेंड पाने की पात्रता तय करने के लिए शेयर खरीदने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। ऐसे में अब शेयर खरीदने वाले निवेशकों को घोषित डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा।

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कोलगेट पामोलिव डिविडेंड

कोलगेट पामोलिव ने पिछले हफ्ते, 22 अक्टूबर को, प्रति इक्विटी शेयर 24 का डिविडेंड देने की घोषणा की। बोर्ड ने 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को BSE पर कोलगेट पामोलिव के शेयर की कीमत 2.16% गिरकर 1594.70 प्रति शेयर पर बंद हुई। कंपनी का मार्केट कैप (MCap) 43,373.55 करोड़ रहा।

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पिट्टी इंजीनियरिंग डिविडेंड

पिट्टी इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2 का अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) मंजूर किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। BSE पर यह स्टॉक 3.58% गिरकर 851.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप (Mcap) 3,206.20 करोड़ रहा।

रूट मोबाइल डिविडेंड

रूट मोबाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए प्रति इक्विटी शेयर 4 का डिविडेंड घोषित किया है। बोर्ड ने सोमवार, 2 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को BSE पर यह शेयर 2.89% गिरकर 439.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,768.99 करोड़ रहा।

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टैनला प्लेटफॉर्म्स डिविडेंड

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अक्टूबर में प्रति शेयर 6 का डिविडेंड मंजूर किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 2 नवंबर की तारीख तय की है। शुक्रवार को टैनला प्लेटफॉर्म्स का शेयर 2.89% गिरकर 439.50 पर बंद हुआ।

Company NameDividend Per ShareRecord Date
Colgate-Palmolive (India) 242 November 2026
Pitti Engineering 22 November 2026
Route Mobile 42 November 2026
Tanla Platforms 62 November 2026

कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है?

सोमवार, 2 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली चार कंपनियों में से, कोलगेट पामोलिव (इंडिया) ने सबसे ज़्यादा पेआउट, यानी प्रति शेयर 24 देने की घोषणा की है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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