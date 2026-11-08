Diwali Muhurat Trading: 20 सालों में 16 बार चमका बाजार, इस बार कमाई होगी या गिरावट? देखें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड

पूरे देश में आज बड़े धूम-धाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रही है। इसी बीच, हर साल की तरह आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 1 घंटे के लिए दिवाली स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। नए संवत वर्ष की शुरुआत पर निवेशक शगुन के तौर पर शेयर खरीदते हैं और हर किसी के मन में यही उम्मीद होती है कि यह निवेश आने वाले वक्त में तरक्की लेकर आएगा। पिछले दो दशकों का रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो आंकड़ों से पता चलता है कि यह त्योहार ज्यादातर मौकों पर निवेशकों के लिए शुभ साबित हुआ है।

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20 सालों में 16 बार बाजार चढ़ा साल 2006 से लेकर 2025 के बीच आयोजित 20 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का रिकॉर्ड काफी दिलचस्प आंकड़े पेश करता है। इन 20 मौकों में से 15 बार निफ्टी 50 हरे निशान में बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स ने 16 बार बढ़त दर्ज की। यानी ऐतिहासिक तौर पर दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाजार तेजी का रुख किया है।

कब-कब बाजार में आई गिरावट हालांकि, बाजार में कई बार ऐसे मौके भी आए हैं, जब निवेशक मायूस हुए हैं। साल 2007, 2012 और 2016 के मुहूर्त सत्र गिरावट के साथ बंद हुए थे। वहीं 19 अक्टूबर 2017 का दिन सबसे कमजोर सत्रों में गिना जाता है, जब निफ्टी 0.63 फीसदी और सेंसेक्स 0.59 फीसदी टूट गया था। 2009 में तो बाजार लगभग सपाट रहा, जहां निफ्टी में मामूली गिरावट आई और सेंसेक्स नाममात्र की बढ़त ले सका।

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मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 6% तक उछला था बाजार बता दें कि मुहूर्त ट्रेडिंग के इतिहास में सबसे यादगार सेशन 28 अक्टूबर 2008 का रहा है। वैश्विक मंदी के उस दौर में दिवाली के दिन निफ्टी 6.35 फीसदी और सेंसेक्स 5.85 फीसदी की जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ था।

हाल के वर्षों की बात करें, तो 2018 से लेकर 2025 तक बाजार ने लगातार पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। इस हालिया दौर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2022 में देखने को मिला। इस दौरान दोनों प्रमुख इंडेक्सों ने 0.87 फीसदी की मजबूती दिखाई। वहीं 21 अक्टूबर 2025 को हुए पिछले सत्र में निफ्टी में 0.10 फीसदी और सेंसेक्स में 0.07 फीसदी की हल्की बढ़त दर्ज की गई थी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।