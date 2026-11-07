Muhurat Trading 2026: कब खुलेगा बाजार, कितनी देर होगा कारोबार और कैसे होगा सेटलमेंट? निवेशक जान लें 10 बातें

Muhurat Trading 2026: दिवाली पर शेयर बाजार में सिर्फ लक्ष्मी पूजन ही नहीं होगा, बल्कि निवेशकों को नए संवत की शुरुआत के साथ कारोबार का खास मौका भी मिलेगा। रविवार को जब ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे, तब NSE और BSE के दरवाजे मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। इस बार निवेशकों को सिर्फ 70 मिनट का मुख्य ट्रेडिंग सत्र मिलेगा। हालांकि, इस छोटे से सत्र में IPO, नए लिस्टेड शेयरों, कमोडिटी कारोबार और शेयरों की क्लोजिंग से जुड़े कई अलग-अलग नियम लागू होंगे। ऐसे में बाजार में ऑर्डर लगाने से पहले इसकी टाइमिंग और सेटलमेंट का गणित समझना भी जरूरी है।

संवत 2083, यानी नए हिंदू वित्तीय वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में, यह सत्र निवेशकों और व्यापारियों के लिए काफी अहम है। निवेशक और कारोबारी इसे साल की शुरुआत एक प्रतीकात्मक निवेश के साथ करने के लिए एक शुभ अवसर मानते हैं। हालांकि आम कारोबारी दिनों की तुलना में ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर कम रहता है, लेकिन इस सत्र में ऐसे निवेशक हिस्सा लेते हैं जो लक्ष्मी पूजा के दौरान शेयर खरीदने की परंपरा का पालन करना चाहते हैं।

निवेशक इन 10 बातों का रखें ध्यान 1. मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 कब है? मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को होगी, जो दिवाली और लक्ष्मी पूजा के दिन पड़ रही है। इस सत्र के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी।

2. BSE और NSE में ट्रेडिंग का समय क्या है? मुख्य इक्विटी 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा। सामान्य ट्रेडिंग दिनों के उलट, जब बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, यह एक घंटे का विशेष सत्र होगा।

3. प्री-ओपन सेशन कब शुरू होगा? प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा। निवेशक दोपहर 2:10 बजे तक लिमिट और मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं, जबकि दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन होगा, जिसके बाद दोपहर 2:20 बजे तक एक बफर पीरियड रहेगा।

4. MCX मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है? MCX पर विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक मुख्य ट्रेडिंग सत्र होगा। सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

5. क्या IPO और नए लिस्ट हुए स्टॉक इसमें शामिल हो सकते हैं? BSE ने विशेष प्री-ओपन सत्र के लिए योग्य सिक्योरिटीज (जिसमें IPO और रीलिस्ट हुए स्टॉक शामिल हैं) के लिए अलग समय तय किया है। ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:05 बजे शुरू होगी और 2:50 बजे तक चलेगी। ऑर्डर मैचिंग दोपहर 2:50 बजे से 3:05 बजे के बीच होगी, जिसके बाद 3:05 बजे से 3:30 बजे तक लगातार ट्रेडिंग होगी।

6. पीरियोडिक कॉल ऑक्शन वाले स्टॉक के लिए क्या समय है? पीरियोडिक कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत आने वाली सिक्योरिटीज के लिए, ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:25 बजे से 3:10 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 3:10 बजे से 3:20 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग होगी।

7. क्लोजिंग रेफरेंस प्राइस की गणना कैसे की जाएगी? क्लोजिंग ऑक्शन प्रक्रिया दोपहर 3:15 बजे शुरू होगी। इसमें रेफरेंस प्राइस की गणना की जाएगी। इसके बाद ऑर्डर एंट्री और मैचिंग की प्रक्रिया दोपहर 3:35 बजे तक चलेगी। BSE के अनुसार, पात्र सिक्योरिटीज के लिए क्लोजिंग रेफरेंस प्राइस की गणना दोपहर 3 बजे से 3:15 बजे के बीच हुए ट्रेडों के 'वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस' (VWAP) के आधार पर की जाएगी।

8. मुहूर्त ट्रेडिंग का इतिहास क्या है? मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा भारतीय शेयर बाजार में कई दशक पुरानी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 1957 में इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 1992 से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पुराने समय में ब्रोकर नए कारोबारी साल की शुरुआत पर बहीखातों की पूजा यानी चोपड़ा पूजन करते थे। इसी परंपरा से मुहूर्त ट्रेडिंग को जोड़कर देखा जाता है।

9. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान किए गए ट्रेडों का क्या होता है? इस विशेष सत्र के दौरान किए गए ट्रेडों का निपटान (settlement) लागू एक्सचेंज नियमों के तहत किया जाएगा। NSE के सर्कुलर के अनुसार, T+1 सौदों को सेटलमेंट वाले दिन शाम 5 बजे तक रद्द या संशोधित (modified) किया जा सकता है।

10. निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बड़ा निवेश करना चाहिए? मुहूर्त ट्रेडिंग को आमतौर पर नए संवत की शुभ शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। कई निवेशक इस दिन कुछ शेयर खरीदकर प्रतीकात्मक निवेश करते हैं। हालांकि, सिर्फ शुभ मुहूर्त देखकर बड़ी रकम लगाना समझदारी नहीं है। निवेश का फैसला कंपनी के कारोबार, वित्तीय प्रदर्शन, वैल्यूएशन और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर करना चाहिए।

निवेशक इस मौके पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं और नए कारोबारी साल के लिए निवेश के लक्ष्य तय कर सकते हैं। कम कारोबार वाले सत्र में कीमतों में उतार-चढ़ाव भी हो सकता है, इसलिए ऑर्डर डालते समय सावधानी जरूरी है।