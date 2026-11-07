Muhurat Trading 2026: कब खुलेगा बाजार, कितनी देर होगा कारोबार और कैसे होगा सेटलमेंट? निवेशक जान लें 10 बातें

Muhurat Trading 2026: दिवाली पर शेयर बाजार में सिर्फ लक्ष्मी पूजन ही नहीं होगा, बल्कि निवेशकों को नए संवत की शुरुआत के साथ कारोबार का खास मौका भी मिलेगा। रविवार को जब ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे, तब NSE और BSE के दरवाजे मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। इस बार निवेशकों को सिर्फ 70 मिनट का मुख्य ट्रेडिंग सत्र मिलेगा। हालांकि, इस छोटे से सत्र में IPO, नए लिस्टेड शेयरों, कमोडिटी कारोबार और शेयरों की क्लोजिंग से जुड़े कई अलग-अलग नियम लागू होंगे। ऐसे में बाजार में ऑर्डर लगाने से पहले इसकी टाइमिंग और सेटलमेंट का गणित समझना भी जरूरी है।

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संवत 2083, यानी नए हिंदू वित्तीय वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में, यह सत्र निवेशकों और व्यापारियों के लिए काफी अहम है। निवेशक और कारोबारी इसे साल की शुरुआत एक प्रतीकात्मक निवेश के साथ करने के लिए एक शुभ अवसर मानते हैं। हालांकि आम कारोबारी दिनों की तुलना में ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर कम रहता है, लेकिन इस सत्र में ऐसे निवेशक हिस्सा लेते हैं जो लक्ष्मी पूजा के दौरान शेयर खरीदने की परंपरा का पालन करना चाहते हैं।

निवेशक इन 10 बातों का रखें ध्यान 1. मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 कब है? मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को होगी, जो दिवाली और लक्ष्मी पूजा के दिन पड़ रही है। इस सत्र के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी।

2. BSE और NSE में ट्रेडिंग का समय क्या है? मुख्य इक्विटी 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा। सामान्य ट्रेडिंग दिनों के उलट, जब बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, यह एक घंटे का विशेष सत्र होगा।

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3. प्री-ओपन सेशन कब शुरू होगा? प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा। निवेशक दोपहर 2:10 बजे तक लिमिट और मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं, जबकि दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन होगा, जिसके बाद दोपहर 2:20 बजे तक एक बफर पीरियड रहेगा।

4. MCX मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है? MCX पर विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक मुख्य ट्रेडिंग सत्र होगा। सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

5. क्या IPO और नए लिस्ट हुए स्टॉक इसमें शामिल हो सकते हैं? BSE ने विशेष प्री-ओपन सत्र के लिए योग्य सिक्योरिटीज (जिसमें IPO और रीलिस्ट हुए स्टॉक शामिल हैं) के लिए अलग समय तय किया है। ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:05 बजे शुरू होगी और 2:50 बजे तक चलेगी। ऑर्डर मैचिंग दोपहर 2:50 बजे से 3:05 बजे के बीच होगी, जिसके बाद 3:05 बजे से 3:30 बजे तक लगातार ट्रेडिंग होगी।

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6. पीरियोडिक कॉल ऑक्शन वाले स्टॉक के लिए क्या समय है? पीरियोडिक कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत आने वाली सिक्योरिटीज के लिए, ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:25 बजे से 3:10 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 3:10 बजे से 3:20 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग होगी।

7. क्लोजिंग रेफरेंस प्राइस की गणना कैसे की जाएगी? क्लोजिंग ऑक्शन प्रक्रिया दोपहर 3:15 बजे शुरू होगी। इसमें रेफरेंस प्राइस की गणना की जाएगी। इसके बाद ऑर्डर एंट्री और मैचिंग की प्रक्रिया दोपहर 3:35 बजे तक चलेगी। BSE के अनुसार, पात्र सिक्योरिटीज के लिए क्लोजिंग रेफरेंस प्राइस की गणना दोपहर 3 बजे से 3:15 बजे के बीच हुए ट्रेडों के 'वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस' (VWAP) के आधार पर की जाएगी।

8. मुहूर्त ट्रेडिंग का इतिहास क्या है? मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा भारतीय शेयर बाजार में कई दशक पुरानी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 1957 में इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 1992 से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पुराने समय में ब्रोकर नए कारोबारी साल की शुरुआत पर बहीखातों की पूजा यानी चोपड़ा पूजन करते थे। इसी परंपरा से मुहूर्त ट्रेडिंग को जोड़कर देखा जाता है।

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9. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान किए गए ट्रेडों का क्या होता है? इस विशेष सत्र के दौरान किए गए ट्रेडों का निपटान (settlement) लागू एक्सचेंज नियमों के तहत किया जाएगा। NSE के सर्कुलर के अनुसार, T+1 सौदों को सेटलमेंट वाले दिन शाम 5 बजे तक रद्द या संशोधित (modified) किया जा सकता है।

10. निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बड़ा निवेश करना चाहिए? मुहूर्त ट्रेडिंग को आमतौर पर नए संवत की शुभ शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। कई निवेशक इस दिन कुछ शेयर खरीदकर प्रतीकात्मक निवेश करते हैं। हालांकि, सिर्फ शुभ मुहूर्त देखकर बड़ी रकम लगाना समझदारी नहीं है। निवेश का फैसला कंपनी के कारोबार, वित्तीय प्रदर्शन, वैल्यूएशन और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर करना चाहिए।

निवेशक इस मौके पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं और नए कारोबारी साल के लिए निवेश के लक्ष्य तय कर सकते हैं। कम कारोबार वाले सत्र में कीमतों में उतार-चढ़ाव भी हो सकता है, इसलिए ऑर्डर डालते समय सावधानी जरूरी है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।