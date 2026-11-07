Muhurat Trading 2026: क्या फिर चलेगी तेजी की परंपरा? 80% स्ट्राइक रेट के साथ शुरू हो रहा संवत 2083

Diwali Muhurat Trading 2026: दिवाली के पर्व का उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। परंपरा के मुताबिक, लक्ष्मी पूजन के अवसर पर NSE और BSE पर भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। रविवार को यह स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 1 घंटे के लिए खुलेगा। हिंदू नववर्ष यानी संवत 2083 की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। निवेशकों के लिए यह केवल शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं, बल्कि आने वाले साल में आर्थिक खुशहाली और बेहतर रिटर्न की उम्मीद का प्रतीक है।

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10 में से 8 बार बाजार चढ़कर बंद हुआ मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर आम निवेशकों के मन में हमेशा यह उत्सुकता रहती है कि इस 1 घंटे में बाजार की चाल कैसी रहेगी। अगर पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ऐतिहासिक तौर पर आंकड़े निवेशकों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। बीते 10 सत्रों में से 8 बार सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए हैं। इस दौरान केवल दो मौके ऐसे आए हैं जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। यह गिरावट साल 2016 और 2017 में गिरावट दर्ज की गई थी। संवत 2082 यानी पिछले साल 2025 की बात करें, तो बाजार ने रिकॉर्ड हाई छूकर मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन अंत में ज्यादातर बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स महज 63 अंक बढ़कर 84,426 पर और निफ्टी 25 अंक की मामूली बढ़त के साथ 25,868 पर बंद हुआ था।

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संवत 2083 में कैसा रहेगा बाजार का मिजाज? एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए संवत में भारतीय बाजार की शुरुआत एक पॉजिटिव मोड़ पर होने की उम्मीद है। हाल के 6 कारोबारी सत्रों की तेज रिकवरी, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की वापसी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने घरेलू बाजार को सपोर्ट किया है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च SVP अजीत मिश्रा के मुताबिक, मार्केट ट्रेंड सतर्कता के साथ पॉजिटिव बना रहेगा। हालांकि, ग्लोबल लेवल पर टेक शेयरों में उतार-चढ़ाव और जियो- पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए आम निवेशकों को अंधाधुंध खरीदारी के बजाय मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ही दांव लगाना चाहिए।

उदय कोटक ने निवेशकों को दी ये सलाह दिग्गज उद्योगपति और बैंकर उदय कोटक ने भी नए संवत के मौके पर अपने संदेश में भारतीय अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सिस्टम पर गहरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बीता साल वैश्विक राजनीति,AI, सोने और कच्चे तेल की कीमतों के साथ-साथ ब्याज दरों में तेज बदलावों से भरा रहा।

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उदय कोटक के मुताबिक, मार्केट में आए हालिया करेक्शन के चलते अब भारतीय इक्विटी पिछले साल जितनी महंगी नजर नहीं आ रही है। जैसे-जैसे AI सेक्टर में भारी निवेश का दबाव सामान्य होगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भी स्थिरता आने की संभावना है। मौजूदा समय में भारत में लगभग 700 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मौजूद है, इसलिए इन ग्लोबल फ्लो पर नजर बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर, संवत 2083 लॉन्ग टर्म नजरिया रखने वाले समझदार निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।