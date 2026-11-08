Diwali Muhurat Trading 2026: दीवाली बाजार में टाटा स्टील चमका, मुनाफावसूली से सेंसेक्स-निफ्टी की चाल डगमगाई

Diwali Muhurat Trading 2026: दिवाली के शुभ मुहूर्त में शेयर बाजार खुला तो निवेशकों को शुरुआत में थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन कुछ ही देर में बाजार ने पलटी मार दी। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती गिरावट से उबरकर हरे निशान में पहुंच गए। रविवार को एक घंटे के विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र के दौरान, निफ्टी 50 में शामिल टाटा स्टील, सन फार्मा, बीएसई (BSE) और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी देखी गई। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में काफी उतार-चढ़ाव रहा।
सत्र की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना नुकसान कवर कर लिया और वे हरे निशान में आ गए। इसके बावजूद, बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा। दरअसल, ये दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार सात दिनों की तेजी के बाद इस विशेष ट्रेडिंग सत्र में पहुंचे थे। ऐसे में, निवेशक ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। इसके साथ ही वे अलग-अलग शेयरों की चाल और व्यापक बाजार के संकेतों पर भी नजर रखे हुए थे।
टाटा स्टील इस सूची में सबसे आगे रही। कंपनी के Q2 (दूसरी तिमाही) के प्रदर्शन से उत्साहित निवेशकों के चलते इसके शेयरों में 2.5% की तेजी आई और भाव ₹191 प्रति शेयर तक पहुंच गया। टाटा समूह की इस कंपनी ने शनिवार को बताया कि सितंबर तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16% से ज्यादा बढ़कर ₹3,700 करोड़ हो गया है। इसमें मुख्य रूप से भारत में कंपनी के कामकाज से प्राप्त अधिक रेवेन्यू का योगदान रहा।
सन फार्मा भी सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले शेयरों में शामिल रहा। कंपनी का शेयर 1.5% चढ़कर ₹1,888 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसमें लगातार चौथे सत्र में तेजी देखने को मिली।
टाटा ग्रुप के शेयरों में 'पैसेंजर व्हीकल्स' (यात्री वाहन) सेगमेंट का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जिसका शेयर 1.2% उछलकर ₹295.50 पर पहुंच गया। अन्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में BSE, अदाणी SEZ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ONGC और मारुति सुजुकी शामिल रहे, जो अपने इंट्राडे (दिन के) उच्च स्तर पर 1% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
पिछले 10 वर्षों में, इस विशेष ट्रेडिंग सत्र के दौरान निफ्टी आठ बार तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि इसने कभी भी 1% से अधिक की तेजी दर्ज नहीं की है। इस दौरान इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2022 में रहा, जब इसमें 0.88% की तेजी आई।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कई शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M), इंडिगो, ट्रेंट, इंफोसिस और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियों में रहीं।
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