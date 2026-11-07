Diwali Muhurat Trading 2026: 8 नवंबर को खुलेगा शेयर बाजार, जानें Sensex, Nifty और MCX की ट्रेडिंग टाइमिंग व जरूरी बातें

Diwali Muhurat Trading Date Time 2026: दिवाली के पावन अवसर पर जहां पूरा देश जश्न और रोशनी में डूबा होगा, वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी धन और समृद्धि के स्वागत की खास तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार 8 नवंबर, रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बंद नहीं रहेंगे। नए संवत की शुरुआत के लिए दोनों प्रमुख एक्सचेंज पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित कर रहे हैं। इस दिन निवेशक अपनी समृद्धि के लिए निवेश करते हैं। हालांकि, इसके बाद आने वाले मंगलवार को दिवाली-बलिप्रतिपदा के चलते बाजार में सामान्य कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा।

जानिए मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग का पूरा शेड्यूल रविवार को आयोजित होने वाला यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:05 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगा। लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना होगा कि वास्तविक खरीद-बिक्री का समय बेहद सीमित है। मेन लाइव ट्रेडिंग विंडो दोपहर 2:20 बजे खुलेगी और 3:15 बजे बंद हो जाएगी। इसी 55 मिनट के बीच आम निवेशक अपने पसंदीदा शेयरों में डील कर सकेंगे।

इससे पहले, दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक ब्लॉक डील का समय निर्धारित किया गया है। इसके तुरंत बाद 2:05 बजे से 2:10 बजे के बीच प्री-ओपन ऑर्डर एंट्री चलेगी, जिसमें लिमिट और मार्केट ऑर्डर में बदलाव या उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसके बाद 2:15 से 2:17 बजे तक ऑर्डर मैचिंग होगी और 2:17 से 2:20 बजे तक प्री-ओपन बफर का समय रहेगा।

क्लोजिंग ऑक्शन और पोस्ट मार्केट का गणित मेन सेशन के समाप्त होते ही दोपहर 3:15 बजे से 3:20 बजे के बीच क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन (CTS) से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) का ट्रांजिशन होगा। इसके बाद 3:20 बजे से 3:30 बजे तक क्लोजिंग ऑक्शन विंडो चलेगी। इसके शुरुआती पांच मिनटों में लिमिट और मार्केट दोनों तरह के ऑर्डर्स में बदलाव की इजाजत होगी, जबकि आखिरी पांच मिनट केवल लिमिट ऑर्डर्स के संशोधन के लिए सुरक्षित रहेंगे।

इसके बाद 3:30 से 3:35 बजे तक ऑक्शन ऑर्डर मैचिंग का काम पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 3:35 से 3:50 बजे तक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा। जो सिक्योरिटीज CAS कैटेगरी में नहीं आतीं, उनका कारोबार दोपहर 3:30 बजे ही थम जाएगा। दिन का अंतिम पोस्ट-मार्केट सेशन दोपहर 3:50 से शाम 4:00 बजे तक चलेगा।

कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए भी खुलेगा बाजार बता दें कि शेयर बाजार के साथ-साथ कमोडिटी डेरिवेटिव्स में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए भी यह सेशन एक्टिव रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगी। इससे पहले यहां स्पेशल सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होकर 2:19 बजे पूरा होगा।