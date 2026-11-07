Diwali Muhurat Trading 2026: 8 नवंबर को खुलेगा शेयर बाजार, जानें Sensex, Nifty और MCX की ट्रेडिंग टाइमिंग व जरूरी बातें

Diwali Muhurat Trading Date Time 2026: दिवाली के पावन अवसर पर जहां पूरा देश जश्न और रोशनी में डूबा होगा, वहीं भारतीय शेयर बाजार में भी धन और समृद्धि के स्वागत की खास तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार 8 नवंबर, रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बंद नहीं रहेंगे। नए संवत की शुरुआत के लिए दोनों प्रमुख एक्सचेंज पारंपरिक मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित कर रहे हैं। इस दिन निवेशक अपनी समृद्धि के लिए निवेश करते हैं। हालांकि, इसके बाद आने वाले मंगलवार को दिवाली-बलिप्रतिपदा के चलते बाजार में सामान्य कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा।

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जानिए मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग का पूरा शेड्यूल रविवार को आयोजित होने वाला यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:05 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगा। लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना होगा कि वास्तविक खरीद-बिक्री का समय बेहद सीमित है। मेन लाइव ट्रेडिंग विंडो दोपहर 2:20 बजे खुलेगी और 3:15 बजे बंद हो जाएगी। इसी 55 मिनट के बीच आम निवेशक अपने पसंदीदा शेयरों में डील कर सकेंगे।

इससे पहले, दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक ब्लॉक डील का समय निर्धारित किया गया है। इसके तुरंत बाद 2:05 बजे से 2:10 बजे के बीच प्री-ओपन ऑर्डर एंट्री चलेगी, जिसमें लिमिट और मार्केट ऑर्डर में बदलाव या उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसके बाद 2:15 से 2:17 बजे तक ऑर्डर मैचिंग होगी और 2:17 से 2:20 बजे तक प्री-ओपन बफर का समय रहेगा।

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क्लोजिंग ऑक्शन और पोस्ट मार्केट का गणित मेन सेशन के समाप्त होते ही दोपहर 3:15 बजे से 3:20 बजे के बीच क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन (CTS) से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) का ट्रांजिशन होगा। इसके बाद 3:20 बजे से 3:30 बजे तक क्लोजिंग ऑक्शन विंडो चलेगी। इसके शुरुआती पांच मिनटों में लिमिट और मार्केट दोनों तरह के ऑर्डर्स में बदलाव की इजाजत होगी, जबकि आखिरी पांच मिनट केवल लिमिट ऑर्डर्स के संशोधन के लिए सुरक्षित रहेंगे।

इसके बाद 3:30 से 3:35 बजे तक ऑक्शन ऑर्डर मैचिंग का काम पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 3:35 से 3:50 बजे तक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा। जो सिक्योरिटीज CAS कैटेगरी में नहीं आतीं, उनका कारोबार दोपहर 3:30 बजे ही थम जाएगा। दिन का अंतिम पोस्ट-मार्केट सेशन दोपहर 3:50 से शाम 4:00 बजे तक चलेगा।

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कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए भी खुलेगा बाजार बता दें कि शेयर बाजार के साथ-साथ कमोडिटी डेरिवेटिव्स में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए भी यह सेशन एक्टिव रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगी। इससे पहले यहां स्पेशल सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होकर 2:19 बजे पूरा होगा।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।