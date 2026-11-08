Diwali Muhurat Trading opening bell 2026: दिवाली पर बाजार में बहार, सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी

Diwali Muhurat Trading opening bell 2026: शेयर बाजार ने दिपावली के दिन नए हिंदू वर्ष संवत 2083 की शुरुआत तेजी के साथ की है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज किए। सात लगातार सत्रों की जोरदार तेजी के बाद दिवाली यानी 8 नवंबर 2026 को मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने तेजी के साथ कामकाज की शुरुआत की है। खास मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छी-खासी तेजी के साथ ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अगर सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होते हैं, तो यह लगातार नौवां मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र होगा जब प्रमुख सूचकांक ऊंचे स्तर पर बंद होंगे।
दिवाली 2026 के स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल, हिंदुस्थान इंसुलेटर्स, फिनोलेक्स केबल्स, बांको प्रोडक्ट्स इंडिया, धुनसेरी वेंचर्स और सुप्रिया लाइफसाइंसेज के शेयर वॉल्यूम शॉकर्स में शामिल रहे।
वहीं, आज के ओपनिंग बेल के दौरान सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में डिवीज लैब, टाटा स्टील, वेदांता एल्युमिनियम एंड मेटल, सीजी पावर, सन फार्मा और टाटा मोटर्स पीवी शामिल रहे, जबकि सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में एसबीआई लाइफ, टाटा कैपिटल, इंडिगो, डीएलएफ, बीपीसीएल और इंफोसिस रहे।
मोटिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को-फॉउंडर रामदेव अग्रवाल ने संवत 2083 की मुहूर्त ट्रेडिंग पर कहा, “दो साल के ठहराव के बाद बाजार में अगली दिवाली तक निवेशकों को धमाकेदार रिटर्न देने की क्षमता है। इसकी वजह है कम वैल्यूएशन और ऊंची कमाई की वृद्धि का मेल। तेल की कीमतों में संभावित गिरावट, स्थिर मुद्रा, विदेशी निवेशकों की वापसी, एआई के हाइप में कमी और व्यापक आधार वाली अर्निंग ग्रोथ ऊंचे वैल्यूएशन मल्टीपल को सहारा देंगे। शुभ दिवाली!”
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