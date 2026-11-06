Diwali Muhurat Trading Prediction: क्या सेंसेक्स-निफ्टी में आएगी मुनाफावसूली? RSI 80 के पार, एक्सपर्ट ने बताए लेवल

Stock Market Prediction 8 November 2026: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार सातवें कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 ने दिन के निचले स्तर से जोरदार रिकवरी करते हुए 25,030.35 अंक पर हरे निशान पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी आज तेजी देखने को मिली। मार्केट में आई तेजी के बाद अब निवेशकों की नजर रविवार को होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग पर टिकी हुई है। निवेशकों को सवाल है कि क्या रविवार को दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा या मुनाफावसूली हो सकती है?

मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार की दिशा क्या होगी? Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल के मुताबिक, शुक्रवार को बाजार में तेजी व्यापक नहीं रही। निफ्टी 500 में 1% की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.82% की गिरावट आई। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 0.15% नीचे बंद हुआ। इससे संकेत मिल रहा है कि मार्केट में तेजी बड़े निजी बैंकों के दम पर आई है। ऐसे में रविवार के विशेष ट्रेडिंग सेशन में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

मुनाफावसूली का डर Univest के एसोसिएट डायरेक्टर कुनाल सिंघला के अनुसार, निफ्टी का RSI 80 के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि इंडिया VIX बढ़कर 17.69 पर आ गया है। RSI का ऊंचा स्तर संकेत देता है कि बाजार में शॉर्ट टर्म में खरीदारी काफी बढ़ चुकी है।ऐसे में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार का तेजी वाला ट्रेंड खत्म हो गया है। बाजार की आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि तेजी के बाद इंडेक्स किस स्तर पर टिकता है और खरीदारी कितनी व्यापक रहती है।

निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर अहम SAMCO Securities के डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट नील पारिख के मुताबिक, शुक्रवार को इंडेक्स ने पिछले दिन के हाई को दोबारा टेस्ट करने के बाद तेजी दिखाई और 25,030 अंक के आसपास बंद हुआ। डेरिवेटिव्स डेटा के अनुसार, 25,000 और 25,500 के स्ट्राइक पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, जो संभावित रेजिस्टेंस का संकेत देता है। वहीं, 24,500 और 24,400 के स्तर पर पुट ओपन इंटरेस्ट बाजार के लिए अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है।

मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेशकों को क्या करना चाहिए? SAMCO Securities के तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, निफ्टी का व्यापक ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। इंडेक्स के प्रमुख मूविंग एवरेज ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और MACD भी इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि, तेजी के बाद बाजार में स्वस्थ कंसोलिडेशन की जरूरत हो सकती है।