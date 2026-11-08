Diwali Muhurat Trading stock picks 2026: मुहूर्त ट्रेडिंग में इन 10 शेयरों पर बड़ा दांव, जियोजीत ने दी लिस्ट

Diwali Muhurat Trading stock picks 2026: दिवाली के पावन अवसर पर आज भारतीय शेयर बाजार अपने नए हिंदू वित्तीय वर्ष संवत 2083 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस खास दिन पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि देश भर के करोड़ों छोटे-बड़े निवेशकों की आस्था, समृद्धि और नए वित्तीय संकल्पों की शुरुआत है। मां लक्ष्मी के पूजन के साथ शुरू होने वाला यह विशेष सत्र हर परिवार के लिए धन वृद्धि की एक नई उम्मीद लेकर आता है।

नोट कर लें दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज यानी रविवार, 8 नवंबर 2026 को मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। अगर आप भी इस शुभ मुहूर्त में अपनी पहली खरीदारी या सांकेतिक निवेश की योजना बना रहे हैं, तो टाइमिंग नोट कर लें। बाजार का यह विशेष कारोबार दोपहर 2:20 बजे शुरू होकर शाम 3:30 बजे तक चलेगा।

निवेशकों के लिए खुला कमाई का मौका? हाल के दिनों में घरेलू बाजार ने कई ग्लोबल झटकों का सामना किया है। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी, कच्चे तेल के ऊंचे दाम और अंतरराष्ट्रीय तनाव ने निवेशकों चिंता बढ़ा दी है। लेकिन, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया गिरावट ने घबराने के बजाय संभलने का मौका दिया है। ब्रोकरेज फर्म जियोजित के मुताबिक, इस करेक्शन के बाद कई बेहतरीन कंपनियों की वैल्यूएशन काफी आकर्षक लेवल पर आ चुकी हैं। मिड से लॉन्ग टर्म के नजरिए से पैसा लगाने वाले लोगों के लिए अब रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है।

10 शेयरों पर दांव लगाने की सलाह इस नए संवत में बेहतर रिटर्न की उम्मीद करने वाले निवेशकों के लिए जियोजित ने 10 चुनिंदा शेयरों की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, ऑटो कंपोनेंट्स और न्यू-एज बिजनेस से जुड़ी दिग्गज और उभरती कंपनियां शामिल हैं। ब्रोकरेज ने उन कंपनियों को प्राथमिकता दी है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और जिनकी कमाई की रफ्तार साफ दिख रही है।

शेयरों की देखें लिस्ट

क्रम संख्या कंपनी का नाम 1 आईसीआईसीआई बैंक 2 लार्सन एंड टुब्रो (L&T) 3 कोटक महिंद्रा बैंक 4 इटरनल (Eternal) 5 टेक महिंद्रा 6 संवर्धना मदरसन 7 इंडियन होटल्स कंपनी 8 सैगिलिटी (Sagility) 9 पीवीआर आइनॉक्स 10 साइएंट (Cyient)