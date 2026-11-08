Diwali Muhurat Trading stock picks 2026: मुहूर्त ट्रेडिंग में इन 10 शेयरों पर बड़ा दांव, जियोजीत ने दी लिस्ट

Diwali Muhurat Trading stock picks 2026: दिवाली 2026 पर संवत 2083 के स्वागत के लिए भारतीय शेयर बाजार तैयार है। 8 नवंबर को दोपहर 2:20 से 3:30 बजे तक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र चलेगा। इस बीच ब्रोकरेज फर्म जियोजित ने 10 चुनिंदा शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 01:41 PM IST
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Diwali Muhurat Trading stock picks 2026 (AI-Imge)
Diwali Muhurat Trading stock picks 2026 (AI-Imge)

Diwali Muhurat Trading stock picks 2026: दिवाली के पावन अवसर पर आज भारतीय शेयर बाजार अपने नए हिंदू वित्तीय वर्ष संवत 2083 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस खास दिन पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग केवल एक औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि देश भर के करोड़ों छोटे-बड़े निवेशकों की आस्था, समृद्धि और नए वित्तीय संकल्पों की शुरुआत है। मां लक्ष्मी के पूजन के साथ शुरू होने वाला यह विशेष सत्र हर परिवार के लिए धन वृद्धि की एक नई उम्मीद लेकर आता है।

नोट कर लें दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज यानी रविवार, 8 नवंबर 2026 को मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। अगर आप भी इस शुभ मुहूर्त में अपनी पहली खरीदारी या सांकेतिक निवेश की योजना बना रहे हैं, तो टाइमिंग नोट कर लें। बाजार का यह विशेष कारोबार दोपहर 2:20 बजे शुरू होकर शाम 3:30 बजे तक चलेगा।

निवेशकों के लिए खुला कमाई का मौका?

हाल के दिनों में घरेलू बाजार ने कई ग्लोबल झटकों का सामना किया है। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी, कच्चे तेल के ऊंचे दाम और अंतरराष्ट्रीय तनाव ने निवेशकों चिंता बढ़ा दी है। लेकिन, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया गिरावट ने घबराने के बजाय संभलने का मौका दिया है। ब्रोकरेज फर्म जियोजित के मुताबिक, इस करेक्शन के बाद कई बेहतरीन कंपनियों की वैल्यूएशन काफी आकर्षक लेवल पर आ चुकी हैं। मिड से लॉन्ग टर्म के नजरिए से पैसा लगाने वाले लोगों के लिए अब रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है।

10 शेयरों पर दांव लगाने की सलाह

इस नए संवत में बेहतर रिटर्न की उम्मीद करने वाले निवेशकों के लिए जियोजित ने 10 चुनिंदा शेयरों की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, ऑटो कंपोनेंट्स और न्यू-एज बिजनेस से जुड़ी दिग्गज और उभरती कंपनियां शामिल हैं। ब्रोकरेज ने उन कंपनियों को प्राथमिकता दी है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और जिनकी कमाई की रफ्तार साफ दिख रही है।

शेयरों की देखें लिस्ट

क्रम संख्याकंपनी का नाम
1आईसीआईसीआई बैंक
2लार्सन एंड टुब्रो (L&T)
3कोटक महिंद्रा बैंक
4इटरनल (Eternal)
5टेक महिंद्रा
6संवर्धना मदरसन
7इंडियन होटल्स कंपनी
8सैगिलिटी (Sagility)
9पीवीआर आइनॉक्स
10साइएंट (Cyient)

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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